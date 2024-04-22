На рівні з Норвегією та більше, ніж у Польщі: як та коли можуть зрости ціни на електроенергію в Україні

Європейські ціни при українських зарплатах

Рішення щодо підвищення тарифів на електроенергію у Кабміні поки що не ухвалено, але, з огляду на постійні атаки російських окупантів на енергетичну інфраструктуру України, питання перегляду цін, зокрема, на електроенергію, зрештою може піднятися. Цілком імовірно, що ціна на світло для українців зросте до рівня європейських.

Про це повідомляє засновник Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко на своїй сторінці у Facebook. За його словами, Міністерство енергетики пропонує підвищити тарифи на електроенергію до 3,5 грн за кВт-год.

"Це вище або дорівнює тарифам в Норвегії, Сербії, Угорщині. Це вище, ніж поляки платять за електроенергію при споживанні на рік до 2100 кВт-год на рік. (175 кВт-год на місяць), що є середнім показником споживання електроенергії в Україні для 80% населення. Але в усіх цих країнах середня зарплата становить 2,5-3,5 раза, а в Норвегії вона в 10 разів вища, ніж в Україні", — написав Попенко.

Разом з цим, у Міненерго поки що не ухвалили остаточного рішення про запровадження нового тарифу на електроенергію для населення. Жодних анонсів у відомстві не робили.

Попенко також додав, що на сьогодні українці можуть купити найменшу кількість кВт-год у Європі. За його словами, після нового підвищення тарифу побутові споживачі будуть змушені скорочувати споживання електрики, аби мати змогу заплатити за комунальні послуги.

Нині українці сплачують за електроенергію 2,64 грн/кВт-год.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що дія фіксованого тарифу на газ добігає кінця. Скільки платитимемо у травні? Відповідь дав НАК "Нафтогаз".