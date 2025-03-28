За ціною смартфона: в Україні виставили на продаж чоботи радянського льотчика

В інтернеті є ще кілька подібних пропозицій

Незвичайний лот з'явився на українському інтернет-ринку – чоботи льотчика військово-повітряних сил СРСР. Взуття виготовлене з ялової шкіри та має підкладку з байки й собачого хутра.

Продавець зазначає, що чоботи нові та не мають жодних недоліків, розмір – 42. Відповідне оголошення розміщене на одному з популярних ресурсів купівлі-продажу.

За інформацією з оголошення, товар знаходиться в Дніпровському районі Києва. Власник хоче отримати за річ 7000 гривень. Продавець самостійно визначив вартість лота, тому складно оцінити, чи відповідає вона ринковій ціні.

Варто зазначити, що в описі згадується лише матеріал, з якого зроблені чоботи, та їх розмір. А коли взуття було виготовлене не вказується. Невідомо також, чи достовірна інформація про належність взуття саме військовому льотчику.

Цікаво, що на онлайн-платформах купівлі-продажу можна знайти ще кілька подібних пропозицій. Такі чоботи оцінюють від 3550 до 7000 гривень залежно від стану та комплектації.

Колекціонери військової атрибутики часто виявляють інтерес до подібних речей, особливо якщо вони мають історичну цінність. Предмети військового спорядження радянської доби користуються попитом не лише в Україні, а й за кордоном.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що в Україні продають радянський танк Т-10. Його оцінили у шалені гроші.