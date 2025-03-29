"Венс, де костюм?" Представник Трампа розгнівав українців новою заявою і не тільки

Візит до Гренландії дав чимало приводів для мемів

Віцепрезидент США Джей Ді Венс зробив чергову абсурдну заяву, яка сколихнула мережу. За його словами, попри усі масовані обстріли України, США вдалось досягти "енергетичного перемир'я".

Про це він заявив під час пресконференції на американській авіабазі "Пітуффік" у Гренландії, передає Forbes. Не тільки тези Венса обурили мережу, а його зовнішній вигляд.

На думку представника адміністрації президента США Дональда Трампа, Штатам вже вдалося досягти "неймовірного прогресу" у перемир'ї між Україною та Росією. Наразі можливість "реального мирного врегулювання" стала чіткішою.

"Ми, очевидно, "маємо припинення вогню" по енергетичній інфраструктурі. У нас "є комерційне припинення вогню" в Чорному морі, яке, я думаю, майже досягнуто", — заявив Венс.

Водночас в Україні щодня лунають вибухи та помирають цивільні люди. Тільки 28 березня у Дніпрі прогриміло з десяток вибухів, було влучання у житлові забудови, а 29 березня росіяни вдарили балістикою по Кривому Рогу.

Саме тому українці не розуміють, чому США впевнені в "успішній дії енергетичного перемир'я". Дехто пише, що Трамп отримує інформацію від Москви і спостерігає за війною саме через російські ресурси.

Не оминули українці і вбрання Венса у Гренландії, де він відмовився від традиційного костюми. Хтось писав, що віцепрезидент США почав наслідувати стиль президента України Володимира Зеленського, а хтось, що він немає права одягати звичайне вбрання після шпильок в бік одягу українського лідера.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Трамп насмішив українців заявою про "Шахеди".