Тариф на воду в Україні зросте з 1 травня: в якому місті платитимуть більше

Одна з причин підвищення цін – подорожчання електроенергії

У травні 2024 року буде підвищено тарифи на водопостачання та водовідведення. Однак це стосуватиметься далеко не всіх в Україні, а лише мешканців великого міста на Тернопільщині — Чорткова.

Так, новий тариф діятиме тариф на воду і каналізацію почне діяти вже з 1 травня. Ціна стане вищою відразу на 17%. Про це повідомили у пресслужбі Чортківської міської ради.

Одна з причин, через яку було ухвалено рішення підвищити тариф — подорожчання електроенергії та зростання заробітних плат.

"Водоканал змушений був коригувати тариф виключно у двох складових: через суттєве зростання вартості електроенергії та зростання мінімальної заробітної плати", — йдеться у повідомленні.

Таким чином, ціна централізованого водопостачання зміниться з 34,91 грн до 42,25 грн за кубометр. Вартість централізованого водовідведення зросте з 23,11 до 25,77 гривні за кубометр. Загалом загальний тариф на ці дві послуги зросте на 10 гривень — з 58,02 до 68,02 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що з 1 травня за воду також платитимуть більше мешканці міста Люботин, що на Харківщині. Стало відомо, якими будуть тарифи.