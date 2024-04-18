Дія тарифу "Фіксований" добігає кінця: скільки платитимемо за газ у травні

В Україні досі діє мораторій на підвищення тарифу на газ

В Україні 30 квітня закінчується дія фіксованого тарифу на блакитне паливо від компанії "Нафтогаз". Втім, наразі, немає жодної інформації про те, що тариф зросте.

Принаймні, на сайті компанії "Нафтогаз" ми не помітили жодних анонсів щодо збільшення тарифу. Нині він фіксований і складає 7,96 грн за один кубометр газу.

"Щонайменше до 30 квітня 2024 року ціна на газ для населення від Газопостачальної компанії "Нафтогаз України" залишиться незмінною і складатиме 7,96 грн за куб. м (з ПДВ)", — йдеться в повідомленні на сайті компанії.

Варто зауважити, що з 1 травня тариф на газ має залишитися на попередньому рівні, оскільки в країні під час дії особливого стану і протягом шести місяців після нього заборонено його підвищувати.

Ціни на природний газ для населення від різних постачальників

Разом з тим не можна відкидати й той факт, що, зрештою, ціна на газ все-одно може зрости, зокрема, на вимогу партнерів. Це може відбутися ще під час повномасштабної війни, однак у планах цього поки що немає, стверджує видання OBOZ.UA посилаючись на своє джерело в українському уряді.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що Україна повністю пройшла зиму на своєму газі. У таку можливість складно було повірити ще два роки тому, коли Росія розпочала повномасштабну війну проти нашої країни.