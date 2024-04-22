Наравне с Норвегией и больше, чем в Польше: как и когда могут вырасти цены на электроэнергию в Украине

Европейские цены при украинских зарплатах

Решение о повышении тарифов на электроэнергию в Кабмине пока не принято, но, учитывая постоянные атаки российских оккупантов на энергетическую инфраструктуру Украины, вопрос пересмотра цен, в частности, на электроэнергию, в конечном счете может подняться. По всей вероятности, цена на свет для украинцев вырастет до уровня европейских.

Об этом сообщает основатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко на своей странице в Facebook. По его словам, Министерство энергетики предлагает повысить тарифы на электроэнергию до 3,5 грн за кВт-ч.

"Это выше или равно тарифам в Норвегии, Сербии, Венгрии. Это выше, чем поляки платят за электроэнергию при потреблении в час до 2100 кВт-ч в час. (175 кВт-ч в месяц), что является средним показателем потребления электроэнергии в Украине для 80% населения. Но во всех этих странах средняя зарплата составляет 2,5-3,5 раза, а в Норвегии она в 10 раз выше, чем в Украине", – написал Попенко.

Вместе с этим, в Минэнерго пока не было принято окончательное решение о введении нового тарифа на электроэнергию для населения. Никаких анонсов в ведомстве не делали.

Попенко также добавил, что на сегодняшний день украинцы могут купить наименьшее количество кВт-ч в Европе. По его словам, после нового повышения тарифа бытовые потребители будут вынуждены сокращать потребление электричества, чтобы заплатить за коммунальные услуги.

В настоящее время украинцы платят за электроэнергию 2,64 грн/кВт-час.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что действие фиксированного тарифа на газ подходит к концу. Сколько будем платить в мае? Ответ дал НАК "Нафтогаз".