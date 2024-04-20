Росіяни знищують українську енергетику: чи підвищуватимуть тарифи для населення

Ситуація проясниться ближче до наступного опалювального сезону

Обстріли росіянами української енергосистеми позначилися на її стабільності, що порушило питання про те, чи через це підвищуватимуть тарифи електрику. Однак в уряді запевнили, що такого рішення поки що немає.

Про це повідомила заступник міністра енергетики Світлана Грінчук в ефірі єдиного марафону новин. За її словами, оцінка ушкоджень продовжується.

"Це питання завжди дуже чутливе і дуже складне. Зараз ми розуміємо, що пошкодження справді були значними", — додала вона.

Водночас Грінчук зазначає, що в Україні є об’єкти, які підлягають частковому відновленню і зараз Міненерго працює над тим, щоб знайти необхідне обладнання партнерів.

За її словами, у відомстві після цього візьмуться оцінка того, які потужності будуть активними в Україні до наступного опалювального сезону і чи вистачить їх для того, щоб уникнути відключень взимку.

"Тільки після цього прийматиметься рішення про те, чи потрібно підіймати тариф і на скільки. Зараз такого рішення немає", — зазначила вона.

Як повідомлялося раніше, міністр енергетики Герман Галущенко раніше заявляв, що росіяни спробують досягти повного блекауту в Україні, і тому мешканцям варто готуватися до будь-якого сценарію.