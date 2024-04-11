Перегляд тарифу для населення – це питання наявності електроенергії у людей, - Тинний

Перегляд тарифу на електроенергію для населення потрібен для того, щоб українці й надалі були забезпечені електроенергією.

Про це заявив співзасновник Української асоціації відновлюваної енергетики Ігор Тинний.

"Тут таке питання: "Ти хочеш мати дорожчу енергію чи не мати ніякої?" Притомна людина скаже, що краще дорожче, але мати. І це не про підняття тарифів, а про відпустити ціни, зробити їх ринковими", — сказав він.

Тинний додав, що тим, хто не зможе платити за ринковим тарифом необхідно буде призначити субсидії.

Також він наголосив, що ще одною проблемою енергоринку є його сильна зарегульованість.

"Зараз в нас дуже мало часу. В опалювальний сезон буде дуже боляче дивитись, як замерзатимуть люди. Але я особисто пророкую великі проблеми із споживанням і в теплий сезон", — підкреслив Тинний.

Нагадаємо, Міністерство енергетики працює над розрахунком по перегляду тарифу на електроенергію для населення.