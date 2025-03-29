У Лізі Путіна може з’явитися американська команда

У РФ за допомогою хокею хочуть показати видимість дружби зі США

У Континентальній хокейній лізі (КХЛ), в яку в основному входять російські клуби, може з’явитися американська команда. До речі, за словами глави Кремля Володимира Путіна, саме він вигадав цю лігу.

Про це повідомляє "Матч ТВ". Щось подібне вже траплялося на тлі дружби РФ та Китаю. Тоді у КХЛ прийняли китайський клуб "Куньлунь". Російська влада, виглядає, хоче зібрати американських і канадських легіонерів, які грають у КХЛ, і розмістити їх в одній команді, видавши це все як клуб із США.

"Американський клуб може з’явитися в КХЛ на хвилі нової дружби зі США.

Як сталося з російсько-китайськими відносинами, коли з’явився Куньлунь, який тепер базується в Митищах.

Потрібен сильний управлінець чи інвестор. Команда може базуватися в умовному Подільську, а набрати склад з американців і канадців, які виступають у Європі, не складе особливих труднощів.

Проблем з боку Міжнародної федерації хокею не буде, тому що КХЛ наразі не залежить від IIHF.

Поки що цей варіант у лізі не обговорюється. Але виключати його не можна. Для цього потрібне політичне волевиявлення", – повідомило "Матч ТВ" джерело з КХЛ, наближене до ситуації.

У мережі лише посміялися з цієї ідеї.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови з Путіним погодився провести хокейний поєдинок між представниками Національної хокейної ліги (НХЛ) та КХЛ. Друг України Домінік Гашек розкритикував американську владу за підігравання РФ.