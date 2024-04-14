Які комунальні послуги подорожчають з травня та на скільки: прогноз експерта

Є гостра потреба для перегляду тарифів

З 1 травня 2024 року може зрости тариф на світло для населення. Вартість 1 кВт-год може скласти близько 3,5 грн.

Про це засновник ГО "Спілка споживачів комунальних послуг" Олег Попенко написав у своєму Telegram-акаунті. Так експерт прокоментував нещодавню заяву голови комітету Ради з енергетики Андрія Геруса, який сказав, що тариф на електрику піднімуть, проте не до ринкової вартості.

Герус сказав, що поки не узгодили, скільки буде коштувати електроенергія для населення. Але її вартість буде нижче ринкової ціни, бо вона занадто висока для споживачів. Наразі триває пошук фінансування ремонту обладнання, постраждалого через ворожі обстріли.

"На нормальній, не політизованій мові це означає, що тариф піднімуть до рівня 3,5 грн за кВт-год", ― написав Попенко.

Експерт нагадав, що через ріст електроенергії також виросте тариф на обслуговування багатоквартирних будинків. У середньому, ця послуга подорожчає на 10-15%. За розрахунками експерта, середній українській родині доведеться платити на 300-600 грн більше за комунальні послуги, якщо тариф на електрику з 1 травня зросте до 3,5 грн за кВт-год.

Для довідки: Зараз вартість світла для населення складає 2,64 грн за кВт-год. Уряд заморозив перегляд тарифів на період опалювального сезону, проте вже з 1 травня вони можуть здорожчати.

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