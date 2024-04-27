Залишіть "ад" росіянам: як правильно його називати українською

Що цікаво, українське слівце в російській мові теж популярне

Не може не тішити, що буквально з кожним днем все більше людей обирають для себе розмовляти українською мовою, проте це неминуче призводить до зростання кількості помилок у мові, зокрема запозичень із російської. Так, не кожен, хто тільки перейшов на українську, знає, як правильно називати "ад".

Насправді слово "ад" не російське, а грецьке. Стародавні греки називали обитель мертвих Адес або Гадес, що означало "невидиме". Згодом слово "ад" поширилося в церковнослов’янську мову, а звідти вже прийшло в російську. В українській мові ж "ад" правильно називається "пекло", — воно виникло від праслов’янського "пькло", що означає "смола". Схоже воно називають і в польській, і в сербській мовах.

Що цікаво, слово "пекло" використовується не тільки для опису царства мертвих або міфічного місця покарання грішників, але також і для опису важкого морального стану, дуже небезпечного місця або нестерпних умов. У російській мові слово "пекло", крім цих понять, описує ще й дуже сильний жар, спеку.

Ось кілька прикладів у реченні, як правильно вживати слово "пекло" в українській мові:

Надворі душно, як у пеклі, а на всьому небі блискає страшна блискавка й гримить грім безперестанку.

Максим тепер уже знав ціну життю, не кидався так, як замолоду, в саме, мовляв, пекло.

Твоє чуття тобі за пекло стане, Його топтатимуть усі, Аж сміття з скарбу зробиться погане.

Люди мучились, як в пеклі, Пан втішався, мов у раю.

В тім гаю, У тій хатині, у раю, Я бачив пекло… Там неволя, Робота тяжкая, ніколи І помолитись не дають.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як українською мовою правильно називати "скулы" та "виски".