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Залишіть "ад" росіянам: як правильно його називати українською

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Міфічне місце покарання грішників та важкі життєві обставини українською називаються не "ад"
Міфічне місце покарання грішників та важкі життєві обставини українською називаються не "ад". Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Що цікаво, українське слівце в російській мові теж популярне

Не може не тішити, що буквально з кожним днем все більше людей обирають для себе розмовляти українською мовою, проте це неминуче призводить до зростання кількості помилок у мові, зокрема запозичень із російської. Так, не кожен, хто тільки перейшов на українську, знає, як правильно називати "ад".

Насправді слово "ад" не російське, а грецьке. Стародавні греки називали обитель мертвих Адес або Гадес, що означало "невидиме". Згодом слово "ад" поширилося в церковнослов’янську мову, а звідти вже прийшло в російську. В українській мові ж "ад" правильно називається "пекло", — воно виникло від праслов’янського "пькло", що означає "смола". Схоже воно називають і в польській, і в сербській мовах.

Що цікаво, слово "пекло" використовується не тільки для опису царства мертвих або міфічного місця покарання грішників, але також і для опису важкого морального стану, дуже небезпечного місця або нестерпних умов. У російській мові слово "пекло", крім цих понять, описує ще й дуже сильний жар, спеку.

Ось кілька прикладів у реченні, як правильно вживати слово "пекло" в українській мові:

  • Надворі душно, як у пеклі, а на всьому небі блискає страшна блискавка й гримить грім безперестанку.
  • Максим тепер уже знав ціну життю, не кидався так, як замолоду, в саме, мовляв, пекло.
  • Твоє чуття тобі за пекло стане, Його топтатимуть усі, Аж сміття з скарбу зробиться погане.
  • Люди мучились, як в пеклі, Пан втішався, мов у раю.
  • В тім гаю, У тій хатині, у раю, Я бачив пекло… Там неволя, Робота тяжкая, ніколи І помолитись не дають.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як українською мовою правильно називати "скулы" та "виски".

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