Росія готує новий наступ? Що говорять військові та політики

Ворог накопичив сили

Росія готує новий наступ на фронті. Вона накопичує резерви, щоб спробувати зробити "ривок" вже цієї весни.

Росія готує новий наступ, — РНБО

Про підготовку РФ повідомив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко у своєму Telegram-каналі. За його даними, ворог може влаштувати новий наступ у травні.

"Росія готує резерви для чергової спроби ривку на фронті в травні", — написав Коваленко.

У Третій штурмовій готуються до нового наступу РФ

Командир 1-го штурмового батальйону Третьої штурмової бригади Володимир Фокін в ефірі Новини.Live також заявив, що росіяни готуються до наступальних дій. Для цього ворог готує резерви на полігонах. Він додав, що бійці 3-ї ОШБр роблять усе можливе для того, щоб підготуватися до "вже більш великого наступу з боку росіян".

"Російська Федерація попередньо на квітень місяць готує наступ. Є підрозділи, які знаходяться зараз у тилових районах. На нашому напрямку це орієнтовно — 2−3 дивізії. У них є резерви, вони нормально укомплектовані особовим складом і вже понад місяць знаходяться на полігонах і проходять підготовку до своїх майбутніх дій", — розповів Фокін.

Новий наступ Росії — що кажуть в Раді

Член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський вважає, що плани Росії влаштувати великий наступ — радше спроба налякати західних партнерів, ніж реальна загроза. Про це він сказав в ефірі Новини.LIVE.

"Говорити про те, що в Росії є спроможності, які дозволили би їй широкомасштабну наступальну операцію, це дуже оптимістична оцінка можливостей Росії … Тому їхні хотілки і плани, які вони намагаються вбити в голови європейським партнерам для того, щоб змусити піти на поступки в тих їхніх бажаннях, які вони постійно озвучують, це для нас не є якимось визначальним чинником. Збройні сили України, переконаний, зможуть нівелювати будь-які загрози, які на сьогоднішній день такого рівня можуть виникнути", — сказав він.

"Телеграф" звернувся до експертів з проханням прокоментувати інформацію про можливий новий наступ РФ. Ми розповімо, як вони оцінюють загрозу.

Ситуація на фронті

За даними аналітиків deepstate, росіяни просунулися в Донецькій області, біля Срібного. У Генштабі ЗСУ повідомили, що протягом минулої доби, 1 квітня, на фронті сталося 176 бойових зіткнень.

Як повідомляв "Телеграф", аналітики Інституту вивчення війни (ISW) також попередили, що російські війська готові активізувати наступальні операції в кількох районах лінії фронту, сподіваючись вплинути на перемир’я та переговори. Відбутися це може навесні та влітку поточного року. Втім, за оцінками аналітиків, ворог не здатний досягти значних успіхів.