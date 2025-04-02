Вимкнути світло за борги можуть вже через місяць: в ДТЕК озвучили жорсткі "правила для всіх" (документ)

В грудні 2023 року постачальникам повернули право на відключення світла споживачам

Навіть місячна заборгованість за електроенергію може стати приводом для відключення помешкань українців від електричної енергії. Виключення не зроблені навіть для осінньо-зимового періоду. При цьому преференції щодо боргів мають лише ті громадяни, що живуть на території ведення бойових дій.

Компанія Yasno, що входить до групи ДТЕК і постачає електроенергію та газ мешканцям Києва, населених пунктів в Дніпропетровській, Донецькій та інших областях України, пояснила, за яких умов відбуваються відключення абонентів, які мають заборгованість.

"Процедура відключення боржників детально описана в Розділі VII Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП. Ці Правила є обов'язковими для виконання усіма учасниками роздрібного ринку. Клієнт, котрий місяць не сплачував рахунки за спожиту електроенергію і накопичив борг, може бути відключеним від електропостачання", – підкреслили в компанії.

В компанії пояснили, для кого існують виключення

Варто зазначити, що в пункті 7.5. згаданої постанови, дійсно, зазначено, що однією з причин для припинення повністю або частково постачання електричної енергії споживачу є заборгованість за надані послуги з розподілу (передачі) електричної енергії. Але не вказано, за який саме період вона має утворитися, чи якою має бути сума боргу, й орієнтиром у цьому випадку є умови договору з оператором системи.

В постанові не прописана сума і терміни утворення заборгованості

В компанії також наголосили, що наприкінці грудня 2023 року уряд відновив право постачальників електроенергії нараховувати штрафні санкції та відключати боржників. У відповідній постанові йдеться:

"Зміни до постанови визначають, що до кінця воєнного стану постачальники електроенергії можуть:

• нараховувати та стягувати неустойку (пеню, штрафи) за несвоєчасне та/або неповне внесення плати за житлово-комунальні послуги;

• призупиняти/повністю зупиняти постачання електроенергії у випадку несвоєчасної та/або неповної оплати послуг.

Водночас для населення, яке проживає на територіях, де ведуться бойові дії або які тимчасово окуповані Росією, ці санкції не застосовуються. Те ж стосується людей, чиє майно зруйноване через бойові дії. Якщо власник такого житла не проживає у ньому і може надати підтверджуючі документи, з нього не будуть стягувати заборгованість за електроенергію, яка утворена після 24 лютого 2022 року" – наголосили в компанії.

Не зовсім зрозуміло, яким чином постачальник міг би відключати споживачів в окупації

Як повідомляв "Телеграф", з січня 2024 року в Україні скасували мораторій на нарахування пені за несплату комунальних послуг, який діяв від початку воєнного стану. Тепер боржники можуть отримати не лише пеню, а й штрафи та інфляційні нарахування, якщо це передбачено договором. При відмові добровільно погашати заборгованість постачальник має право на звернення до суду. В цьому випадку на плечі споживача лягають і судові витрати позивача.