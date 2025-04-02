Оплески, загроза диверсій і слово підозрюваного: як проходить суд по вбивству Фаріон (оновлюється)

Група підтримки Зінченка також у суді

Вбивство Ірини Фаріон знову розглядається на черговому засіданні суду 2 квітня у Львові. Воно відбувається у Шевченківському районному суді.

"Телеграф" посилаючись на місцеві видання розповідає, що відомо. Підозрюваного В'ячеслава Зінченка привезли до залу суду. Як завжди його біля машини зустрічала група підтримки, які бувають на кожному засіданні.

Як Зінченка зустрічали його прихильники

"Славочка, сонечко, ми тут, котику наш", — вигукують жінки на відео.

Загроза диверсій

Після цього у мережі писали, що є У Львові та області загроза диверсій. Поліція перевіряла підозрілих людей та транспортні засоби, посилили заходи безпеки поблизу адмінбудівель. Через це усіх учасників засідання теж ретельно оглядали.

Як проходить засідання суду

Захисник Сулима на засідання сьогодні не прийшов, є лише захисник Немировський. Перед засіданням одна з жінок, які підтримують В'ячеслава Зінченка, щось показала йому на телефоні.

Суд продовжує розглядати докази. У залі суду журналісти показали, як виглядає Зінченко. Він у спортивній кофті та штанах сидить на лаві, але виглядає спокійним.

Адвокат обвинуваченого у вбивстві Ірини Фаріон Немировський бідкається, що Зінченко злякався за своє життя. Він вимагає переселити його в одинарну камеру.

"Складається враження, що у СІЗО дійсно щось коїться: змінюються співкамерники, звучать прямі погрози", — каже адвокат.

Він також зачитав погрози, які нібито пишуть у соцмережах до В'ячеслава Зінченка.

Таємний свідок, який нібито бачив підозрюваного

У мережі поширили відео, де невідомий чоловік розповідає про підозрюваного. Він повідомив, як вперше побачив Зінченка і повідомив поліцію.

Адвокат обвинуваченого має зауваження до цих свідчень, бо той приховує свої дані. Мовляв, його слова необ'єктивні й підготовлені заздалегідь.

Також у суді кажуть, що портретна експертиза підтвердила – на фото саме обвинувачений Зінченко. За словами прокурора, це одна і та ж людина.

Також із зали суду поширили відео, де свідок надав докази щодо того, як Зінченко купував собі окуляри та замовив їх у Дніпро. Схожий аксесуар бачили на вбивці.

Розслідування вбивства Ірини Фаріон — що відомо

13 лютого Шевченківський районний суд Львова почав розгляд по суті справи про вбивство мовознавиці Ірини Фаріон. Слідство вважає, що В’ячеслав Зінченко ввечері 19 липня 2024 року підстеріг мовознавицю Ірину Фаріон у подвір’ї її будинку на вулиці Масарика у Львові. Як зазначається, він наблизився до жінки та вистрілив їй у голову, після чого втік. За кілька годин громадська діячка померла в лікарні .

Після зміни підозри Зінченка підозрюють в умисному вбивстві людини у зв’язку з виконанням нею громадянського обов’язку з мотивів національної нетерпимості, а також у незаконному поводженні зі зброєю.

Прокурор заявив, що Зінченко у 2022 році долучився до Telegram-групи націонал-соціалістичного угруповання NS/WP. У 2024 році приєднався також до групи, яка повʼязана з російською неонацистською організацією. Ці спільноти пропагують культ насильства й жорстокості, а також расову, національну та релігійну нетерпимість і дискримінацію.

За даними слідства, в Зінченка могла виникнути особиста неприязнь до Ірини Фаріон через її активну позицію щодо захисту української мови. Хоча заступник голови Нацполіції Андрій Нєбитов заявляв після особистого спілкування із Зінченком, що той є "абсолютно проукраїнським". Але, мовляв, хлопець "вважає, що не треба розділяти українське суспільство".

Сам Зінченко відкидає причетність до вбивства Фаріон. Також заперечує проти цивільного позову, у якому донька вбитої мовознавиці Софія Особа просить про компенсацію в 15 млн гривень за вбивство матері. За висунутими статтями хлопцю загрожує довічне позбавлення волі.

Що відбувалось на попередньому засіданні суду — читайте в матеріалі "Телеграфу" за посиланням.