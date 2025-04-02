"З Росією справ не ведемо": європейський топ-клуб відмовився від переговорів із ЦСКА

Орли відразу ж відмовилися вести переговори з росіянами

Португальська "Бенфіка" відмовилася від пропозиції московського ЦСКА щодо футболіста збірної Узбекистану Аббосбека Файзулаєва. До речі, за лісабонський клуб виступає воротар збірної України Анатолій Трубін, який нещодавно одружився.

Про це повідомив керівник компанії Pro Sports Management Герман Ткаченко в інтерв’ю Sport24.ru. За його словами, "Бенфіка" відмовилася від взаємодії із російським клубом.

"Обговорювали Файзуллаєва з "Бенфікою". Але вже на першому етапі клуб чітко сказав "ні" з приводу взаємодії з росіянами. Тому що це ЦСКА? Ми не заглиблювалися. Контакти на цьому перервалися. З'явилася теза "з Росією справ не ведемо", — заявив Ткаченко.

Нагадаємо, Трубін двічі не потис руку футболістові збірної Росії з "Монако" Олександру Головіну в поточному розіграші Ліги чемпіонів, спочатку на основному етапі, а потім і в плей-оф. Обидва рази не залишилися непоміченими у РФ. Скандал дійшов до Держдуми Росії, де заявили, що українця вигнали б зі збірної, якби він вчинив інакше. Потім на кіпера Синьо-жовтих наїхав агент Головіна Олександр Клюєв.