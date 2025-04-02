У Києві на вихідних закриють низку станцій метро: у чому причина та як добиратися (карта)

Тимчасові незручності будуть через те, що на шляхопроводі Дарницький демонтуватимуть балки прогонових будов

У Києві на два дні зупинять рух поїздів між станціями метро "Лісова" та "Дніпро" через ремонт Дарницького шляхопроводу. Тимчасові зміни відбудуться 5 та 6 квітня, у суботу та неділю.

Натомість дублюючим маршрутом курсуватимуть автобуси № 1М. Про це повідомили у пресслужбі Київського метрополітену.

Зазначається, що потяги рухатимуться між станціями "Академмістечко" та "Арсенальна" відповідно до графіку руху вихідного дня.

"Цими вихідними на Дарницькому шляхопроводі демонтуватимуть балки прогонових будов. Отже, для безпеки пасажирів наземні станції метро від "Лісової" до "Дніпра" будуть закриті", — йдеться у повідомленні.

Автобус № 1М у ці дні курсуватиме з інтервалом руху до 10 хвилин:

у напрямку від станції метро "Лісова" до "Арсенальної" — вздовж Броварського проспекту, Дніпровського узвозу, Алеї Героїв Крут, далі вулицею Івана Мазепи до станції метро "Арсенальна".

у зворотному напрямку – тим же маршрутом, крім відрізка між станціями метро "Дарниця" – "Чернігівська". Транспорт рухатиметься через вулицю Андрія Малишка.

Станції метро "Лісова" та "Дніпро" в Києві

Також збільшать кількість трамваїв №8, 27 та автобусів №118.

З понеділка, 7 квітня, станції метро від "Лісової" до "Дніпра" працюватимуть у звичайному режимі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Південний міст у Києві частково перекриють на кілька місяців. Роботи проходитимуть у два етапи, що спричинить поетапне обмеження руху транспорту.