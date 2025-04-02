Виробник ліків "Фармак" зачищає медіапростір від згадок про мільярдні прибутки у 2024 – політолог

Компанія "Фармак" зачищає в медіа згадки про прибуток від продажу ліків у 2024 році в розмірі 1,6 млрд грн.

На це звернув увагу політолог Валентин Гладких.

"Зазвичай, компанії пишаються своїми фінансовими результатами, оскільки вони свідчать про їхню ефективність і успішність. Тож коли замість максимального афішування своїх фінансових успіхів компанія намагається приховати дані про свої результати, резонно спитати "чому"? Злі язики подейкують, що "Фармак" свідомого "підчищає" інформпростір аби там не з’являлася інформація про рекордні 1,6 мільярда гривень чистого прибутку за 2024 рік — найбільшого з початку повномасштабної війни", — зазначив він.

На його думку, компанія зачищає медіаполе аби не лишити згадки про свої 1,6 млрд, зароблених на ліках не просто так.

"До 85% маржі (що визнають самі виробники) на окремих препаратах – це вже навіть не бізнес. Це фармацевтичне здирництво у чистому вигляді. В умовах війни такий "бізнес" – це вже не про ринок. Це про пріоритети. І коли ці пріоритети – не люди, а прибуток, то маємо не фармкомпанію, а ще одного хижака у джунглях, населених бажаючими збагатитися на війні", — наголосив політолог.