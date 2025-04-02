Поки зарано: коли переходити на літню гуму та скільки це коштує у Києві

У Києві "перевзути" автівку можна на різний гаманець

Погода у квітні дивує українців похолоданнями та навіть снігом після надзвичайно теплого березня, коли температура повітря сягала подекуди + 19 градусів за Цельсієм. У зв'язку з такою синоптичною непередбачуваністю водії зіткнулися з неабиякою дилемою: а саме, коли краще міняти зимову гуму на літню?

"Телеграф" розповідає, як діяти водіям, та досліджує ціни на послуги шиномонтажу у Києві.

Коли міняти шини весною 2025 року

Зимові шини при вищих температурах стають м'якими, швидше зношуються та погіршують керованість. Тому зазвичай, їх замінюють, коли середньодобова температура стабільно перевищує +7°C. Але, як бачимо з прогнозу погоди, поки що міняти шини зарано. Вихідними в Україну прийде похолодання: в суботу та неділю у Києві температура повітря різко знизиться та становитиме від +2 до +6 градусів. У неділю в столиці є ймовірність снігу та сильного вітру. Далі ж взагалі можливі нічні заморозки.

Тому до 6 квітня міняти шини на літні точно не варто, а далі вже потрібно слідкувати за прогнозом погоди.

Ціни на шиномонтаж у Києві (огляд)

У Києві ціни на послуги шиномонтажу варіюються ледь не удвічі та залежать від діаметра колісних дисків та шиномонтажу.

Шиномонтаж "АТЛ". Якщо у вас легкове авто зі сталевими дисками з діаметром 19" (R19), то все разом обійдеться у 1860 гривень, з литими дисками — 1920 гривень. Послуга "розвал-сходження", якщо потрібна, то обійдеться ще у 1050 гривень. Ось так виглядають ціни за одне колесо

Ціна вказується за одне колесо.

Мережа шинних центрів "ТТС" ("Тіп-Топ Сервіс") за шиномонтаж легкових автомобілів для R19 бере 1400 гривень, для універсалів — 1480 гривень. Додатково є фарбування дисків тощо.

Шиномонтаж "Шини Диски" (Shiny&Diski) за R19 бере 1200-1500 грн.

Магазин та шиномонтаж Infoshina. У локаціях магазину розцінки виглядають так, а знижка на шиномонтаж надається тим, хто щойно придбав у них шини:

Шиномонтаж у гаражному кооперативі на проспекті Корольова у Києві має такі розцінки. Чотири колеса для звичайного легкового авто коштуватимуть 950 гривень, для позашляховика — 5200 гривень.

Шиномонтаж на вулиці Сім'ї Сосніних для легкового авто обійдеться в 92-1300 гривень.

Звісно, на кожному зі згаданих СТО можуть бути додаткові послуги, які коштуватимуть додаткових грошей. Тому все залежить від типу автомобіля та локації.

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