Гроші за повернуті квитки "Укрзалізниці" доведеться чекати по півроку? Що каже перевізник

Пасажирам радять зберігати квитанції про оплату квитків

Пасажири "Укрзалізниці" після нещодавньої кібератаки зіштовхнулися з труднощами під час повернення квитків. Деякі користувачі виявили, що їхні квитки просто зникли із застосунку, а кошти за них не повернулися.

Перевізник пояснив процедуру відшкодування та терміни очікування грошей.

Для повернення грошей необхідно заповнити спеціальну онлайн-заявку та прикріпити квиток або квитанцію про оплату. Важливо зробити це не пізніше, ніж за годину до відправлення потяга. Форма доступна за посиланням.

Після отримання заявки працівники "Укрзалізниці" перевіряють дані вручну, що може займати певний час. Термін повернення коштів залежить від банку. Для внутрішніх поїздок гроші можуть надходити на картку до 30 банківських днів, тоді як у міжнародному сполученні цей період може сягати 180 днів.

У товаристві запевнили, що роблять усе можливе для пришвидшення процесу повернення коштів і рекомендують пасажирам уважно зберігати квитанції про оплату квитків, щоб уникнути додаткових складнощів.

Відновлення даних у додатку

Пасажири також стурбовані тим, що після кібератаки в особистих кабінетах мобільного додатку зникли архів поїздок, інформація про програми лояльності та накопичені бонуси.

У компанії УЗ запевнили, що наразі активно працюють над відновленням цих даних. Однак точні терміни відновлення поки що не називають.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що працівники "Укрзалізниці" планують запровадити спеціальні бонуси своїм користувачам як вибачення за незручності. Крім того, власники паперових квитків отримають на борту безкоштовний чай у якості "гостинця" від залізниці.