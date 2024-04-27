Оставьте "ад" россиянам: как правильно он называется на украинском

Что интересно, украинское словечко в русском языке тоже популярно

Не может не радовать, что буквально с каждым днем все больше людей выбирают для себя говорить на украинском языке, однако это неизбежно приводит и к росту числа ошибок в речи, в частности заимствований с русского. Так, не каждый, кто только перешел на украинский, знает, как правильно называть "ад".

На самом деле слово "ад" не русское, а греческое. Древние греки называли обитель мертвых Адэс или Гадэс, что значило "невидимое". Со временем слово "ад" распространилось в церковнославянский язык, а оттуда уже пришло в русский. В украинском языке же "ад" правильно называется "пекло", — оно возникло от праславянского "пькло", что значит "смола". Похоже оно называется и в польском, и в сербском языках.

Что интересно, слово "пекло" используется не только для описания царства мертвых или же мифического места наказания грешников, но также и для описания тяжелого морального состояния, очень опасного места или нестерпимых условий. В русском языке слово "пекло", кроме этих понятий, описывает еще и очень сильный жар, зной.

Вот несколько примеров в предложении, как правильно употреблять слово "пекло" в украинском языке:

Надворі душно, як у пеклі, а на всьому небі блискає страшна блискавка й гримить грім безперестанку.

Максим тепер уже знав ціну життю, не кидався так, як замолоду, в саме, мовляв, пекло.

Твоє чуття тобі за пекло стане, Його топтатимуть усі, Аж сміття з скарбу зробиться погане.

Люди мучились, як в пеклі, Пан втішався, мов у раю.

В тім гаю, У тій хатині, у раю, Я бачив пекло… Там неволя, Робота тяжкая, ніколи І помолитись не дають.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как на украинском языке правильно называть скулы и виски.