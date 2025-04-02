Жителі одного з міст шоковані: з квітня вода – майже по 100 грн за куб

Міська влада ухвалила нові тарифи на водопостачання та водовідведення.

З 1 квітня 2025 року в місті Очаків вступають в дію нові тарифи на водопостачання та водовідведення. Таке рішення ухвалила Очаківська міська рада у зв’язку зі значним подорожчанням складових тарифу та фінансовими труднощами громади.

Як повідомляє Очаківська міська рада, комунальне підприємство "Очаків-сервіс" пояснює, що тарифи, які діяли з 2018 року, більше не покривають реальні витрати на надання послуг. Основні фактори підвищення:

Зростання цін на електроенергію та паливно-мастильні матеріали.

Підвищення мінімальної заробітної плати.

Брак коштів у місцевому бюджеті через передачу податку з доходів військових до державного бюджету.

Нові тарифи виглядають так:

Водопостачання – 90,40 грн за 1 м³

Водовідведення – 101,30 грн за 1 м³

Як відреагували жителі?

Очаківці емоційно сприйняли новину про зростання тарифів, і соцмережі наповнилися обуренням:

"Интересно, многие платить будут? Неужели не понятно, что люди просто не в состоянии оплачивать этот с неба взятый тариф! У нас и так вода самая дорогая!"

"За такі гроші у нас має Borjomi з крану іти"

"Будуть борги, на жаль. Люди неспроможні платити таку ціну"

Містяни хвилюються, що нові розцінки призведуть до масових заборгованостей, адже рівень доходів більшості мешканців не відповідає таким фінансовим навантаженням.

Раніше "Телеграф" писав про те, чи потрібно платити за комунальні послуги, якщо ви не живете в квартирі.