За тиждень до Великодня в Україні подорожчали три популярні овочі

Найбільше подорожчали помідори

Напередодні світлого свята Великодня у великих українських супермаркетах дорожчають деякі продукти, у тому числі й кілька популярних у покупців овочів. Йдеться про болгарський перець, огірки та помідори.

За даними порталу "Мінфін", найбільше підвищилися ціни на помідори. При цьому, згідно зі статистикою, цінники на ці овочі змінюються з кожним місяцем.

Вартість болгарського перцю стрімко зростає з вересня 2023 року. Помідори – з лютого. А ось ціни на огірки досить мінливі. Вони різко падають і різання потім зростають.

Так, болгарський перець зараз продають по 250,05 гривні за кілограм. Місяцем раніше вартість становила 213,50. Таким чином, різниця становить 36,55.

Помідори сливка в період з березня до квітня виросли в ціні на 42,43 грн. Наразі овоч продають у супермаркетах по 155,97.

Короткоплідні огірки цього місяця коштують 112,90. У березні їхня ціна становила 99,99. Тобто за цей період вартість змінилася на 12,91.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, скільки цього року коштуватиме приготування паски на Великдень.