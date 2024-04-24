Трохи вдарить по гаманцю: скільки коштуватимуть головні інгредієнти для паски на Великдень у 2024

Ціни названо у популярних супермаркетах країни

Незабаром в Україні святкуватимуть Великдень. Перед цим святом подорожчають деякі продукти для приготування пасок. Скільки господиням доведеться заплатити за цукор сіль та борошно?

"Телеграф" вирішив дізнатися, як змінилися ціни перед Великоднем на цукор, сіль та борошно. Для аналізу використовувалися дані порталу "Мінфін".

Ціни на цукор

Згідно з останніми даними, середня ціна на цукор становить 29,10 грн/кг. У березні ціна була нижчою – 28,85 грн./кг у середньому. На даний момент максимальна ціна на цукор досягає 32,70 грн./кг у торговельній мережі "Мегамаркет". Мінімальна ціна – 27,90 грн./кг (Auchan у квітні).

Ціни на цукор в Україні

Ціни на сіль

Сіль морська харчова у супермаркетах України за місяць подорожчала на 8,84%. У березні середня ціна становила 32,87 грн/кг, а у квітні — 35,75 грн/кг. Найбільша ціна була зафіксована у Мегамаркеті (37,60 грн/кг), а найменша – в Auchan (33,90 грн/кг).

Ціни на сіль в Україні

Ціни на борошно

Ціна на борошно у квітні порівняно з березнем змінилася. У березні середня ціна за 1 кг становила 22,51 грн., а у квітні – 23,23 грн. За 2 кг минулого місяця потрібно було віддати 41,26 грн., а у квітні позиція стала дешевшою – 40,15 грн.

Найбільша ціна на 22 квітня зафіксована у Novus (23,35 грн./кг за 1 кг та 45,30 грн./кг за 2 кг), а найменша – у Мегамаркеті (23,10 грн./кг за 1 кг та 45) ,30 грн/кг за 2 кг).

Ціни на борошно в Україні

Нагадаємо, в Україні у 2024 році Великдень святкують в неділю 5 травня.

Раніше "Телеграф" писав, наскільки здорожчали товари великоднього кошику у 2024 році.