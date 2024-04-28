За неделю до Пасхи в Украине подорожали три популярных овоща

Больше всего подорожали помидоры

В преддверии светлого праздника Пасхи в крупных украинских супермаркетах дорожают некоторые продукты, в том числе и несколько популярных у покупателей овощей. Речь идет о болгарском перце, огурцах и помидорах.

По данным портала "Минфин", больше всего повысились цены на помидоры. При этом согласно статистике, ценники на эти овощи меняются с каждым месяцем.

Стоимость болгарского перца стремительно растет с сентября 2023 года. Помидоры — с февраля. А вот цены на огурцы достаточно переменчивы. Они резко падают и резки затем растут.

Так, болгарский перец сейчас продают по 250,05 гривен за килограмм. Месяцем ранее стоимость составляла 213,50. Таким образом, разница составляет 36,55.

Помидоры сливка в период с марта по апрель выросли в цене на 42,43 грн. Сейчас овощ продают в супермаркетах по 155,97.

Короткоплодные огурцы в это месяце стоят 112,90. В марте их цена составляла 99,99. То есть, за этот период стоимость изменилась на 12,91.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, сколько в этом году будет стоит приготовление кулича на Пасху.