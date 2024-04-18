Ціни точно не потішать: наскільки здорожчали товари великоднього кошику у 2024 році
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Здорожчання відбулось через воєнні дії
У 2024 році на свято Великодня українці збиратимуть кошик і його вартість з основними продуктами складе трохи понад 1400 гривень. Якщо його доповнить ще помідорами, огірками, яблуками та кагором, то його ціна виросте до 1652,05 гривень.
Як мовиться в публікації Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", у великодній кошик входять 10 основних товарів та 4 додаткові, які розподіляться на 4 особи в родині. Зростання вартості на ці продукти зумовлено наслідками воєнних дій.
Яка вартість великоднього кошика у 2024 році
У кошик, в основному, беруть паску, яйця, домашню ковбасу, сало, масло, м'який та твердий сири, хрін та сіль. Згідно з даними, на 4 осіб такий набір продуктів коштуватиме 1422,05 гривні, що на 17,6% дорожче, аніж торік.
Вартість паски домашньої випічки за традиційним рецептом складе 179,8 грн за 1 кг. І це на 5,8%вище, аніж у 2023 році. Це спричинено підвищенням ціни на продукти.
Скільки доведеться заплатити за ці продукти
- домашня ковбаса 0,5 кг виросла в ціні до 200 грн (14,3%);
- шинка 0,5 кг здорожчала до 250 грн (на 14,2%);
- сало 0,5 кг — до 110 грн (3,1%);
- твердий сир 0,5 кг виріс у вартості до 250 грн;
- масло 0,5 коштує наразі 194,75 грн;
- кисломолочний сир 0,5 виріс в ціні до 107,5 грн;
- хрін 250 грамів коштує 26 грн.
Однак якщо хочеться доповнити кошик ще овочами, вином та фруктами, то його ціна виросте до 1652 гривні, що на 12,9% вище, аніж торік.
Ціни на овочі: томати тепличні 0,5 кг — до 50 грн, огірки 0,5 кг — до 55 грн. Ціна на яблука залежить від сорту, коливається у межах 11,5 грн за 0,5 кг. Пляшка кагору в середньому коштує 150 грн.
Що кажуть експерти
Зростання цін на більшість цих товарів стало наслідком воєнних дій в Україні, а саме:
- суттєва втрата вітчизняної економіки;
- скорочення виробництва;
- здорожчання енергоносіїв;
- ускладнення внутрішнього переміщення продукції.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що один з продуктів борщового набору за тиждень здорожчав на 40% і така тенденція збережеться надалі.