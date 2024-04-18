Ціни точно не потішать: наскільки здорожчали товари великоднього кошику у 2024 році

Здорожчання відбулось через воєнні дії

У 2024 році на свято Великодня українці збиратимуть кошик і його вартість з основними продуктами складе трохи понад 1400 гривень. Якщо його доповнить ще помідорами, огірками, яблуками та кагором, то його ціна виросте до 1652,05 гривень.

Як мовиться в публікації Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", у великодній кошик входять 10 основних товарів та 4 додаткові, які розподіляться на 4 особи в родині. Зростання вартості на ці продукти зумовлено наслідками воєнних дій.

Яка вартість великоднього кошика у 2024 році

У кошик, в основному, беруть паску, яйця, домашню ковбасу, сало, масло, м'який та твердий сири, хрін та сіль. Згідно з даними, на 4 осіб такий набір продуктів коштуватиме 1422,05 гривні, що на 17,6% дорожче, аніж торік.

Вартість паски домашньої випічки за традиційним рецептом складе 179,8 грн за 1 кг. І це на 5,8%вище, аніж у 2023 році. Це спричинено підвищенням ціни на продукти.

Скільки доведеться заплатити за ці продукти

домашня ковбаса 0,5 кг виросла в ціні до 200 грн (14,3%);

шинка 0,5 кг здорожчала до 250 грн (на 14,2%);

сало 0,5 кг — до 110 грн (3,1%);

твердий сир 0,5 кг виріс у вартості до 250 грн;

масло 0,5 коштує наразі 194,75 грн;

кисломолочний сир 0,5 виріс в ціні до 107,5 грн;

хрін 250 грамів коштує 26 грн.

Однак якщо хочеться доповнити кошик ще овочами, вином та фруктами, то його ціна виросте до 1652 гривні, що на 12,9% вище, аніж торік.

Ціни на овочі: томати тепличні 0,5 кг — до 50 грн, огірки 0,5 кг — до 55 грн. Ціна на яблука залежить від сорту, коливається у межах 11,5 грн за 0,5 кг. Пляшка кагору в середньому коштує 150 грн.

Що кажуть експерти

Зростання цін на більшість цих товарів стало наслідком воєнних дій в Україні, а саме:

суттєва втрата вітчизняної економіки;

скорочення виробництва;

здорожчання енергоносіїв;

ускладнення внутрішнього переміщення продукції.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що один з продуктів борщового набору за тиждень здорожчав на 40% і така тенденція збережеться надалі.