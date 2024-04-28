Тепло повертається в Україну: якою буде погода в найбільших містах країни на початку страсного тижня

В деяких містах України очікується від +20 до +25 тепла

У понеділок, 29 квітня, погода в Україні буде хмарною, але теплою. По всій території нашої країни очікується близько +19…+21 градусів тепла.

"Телеграф" з посиланням на Укргідрометцентр розповідає, якою буде погода на початку тижня.

Погода у Києві та області 29 квітня

Погода у Київській області на 29 квітня обіцяє бути приємною. За даними синоптиків, очікується невелика хмарність та відсутність опадів.

Вітер буде з північно-східного напрямку зі швидкістю 7-10 м/с. Температура вночі буде коливатися в межах від +4…+9 тепла, тоді як вдень очікується підвищення температури від +17…+22 тепла. У Києві вночі можна очікувати температуру близько +7…+9 , а вдень приблизно +20 градусів тепла.

Погода в Одесі та області 29 квітня

Погода в Одесі завтра, 29 квітня, буде сонячною та теплою. Температура повітря становитиме +22 вдень і +11 вночі. Морська вода — від +5…+10 градусів тепла. Вітер — північно-східний, 9-14 м/с, вранці та вдень місцями пориви 15-17 м/с

В області буде мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 9-14 м/с, вранці та вдень місцями пориви 15-17 м/с. Температура вночі від +8…+13, вдень +18…+23 тепла. На автошляхах області вночі та вранці місцями димка, видимість 1-2 км. Мінлива хмарність.

Погода в Харкові та області 29 квітня

Синоптики прогнозують мінливу хмарність у Харкові та області в понеділок, 29 квітня. За даними синоптиків, вночі без опадів, вдень без істотних опадів. Вітер північний 9 — 14 м/с. Температура повітря вночі становитиме 9 – 11 градусів тепла, вдень 18 – 20 градусів.

Погода у Львові та області 29 квітня

За прогнозом синоптиків по місту Львову очікується мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-східний, 9 – 14 м/с. Температура вночі від +7 до +9 тепла, вдень від +21 до +23 тепла. Погіршення видимості в тумані 500 – 1000 м. Атмосферний тиск зростатиме, відносна вологість повітря зменшиться.

По Львівській області також мінлива хмарність та без опадів. Вночі та вранці слабкий туман.Вітер південно-східний, 9 – 14 м/с. Температура вночі 5 – 10 тепла, вдень від +20 до +25 градусів тепла.

Погода у Дніпрі та області 29 квітня

29 квітня по області очікується хмарна з проясненнями погода. Вночі дощ, вдень у східній половині області невеликий дощ, на решті території області — без опадів. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура по області вночі від +8 до +13 градусів тепла, вдень від +18 до +23. По м. Дніпро: хмарно з проясненнями. Вночі дощ, вдень без опадів. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура вночі 10-12, вдень 20-22 градусів тепла.

Погода в Україні 29 квітня

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