Будували для заводської еліти: історія будинку, який став одним з символів Харкова

Як змінився один зі знакових будинків Харкова за 70 років

Будинок зі шпилем — одна з найвідоміших будівель Харкова. Він знаходиться в центрі міста, на площі Конституції, та привертає увагу своєю вежею з високим шпилем та монументальною архітектурою. Це не просто житловий будинок, а важлива частина історії міста та яскравий приклад стилю сталінського ампіру.

Будівлю звели у 1950–1954 роках з ініціативи Харківського турбогенераторного заводу (ХТГЗ, зараз Турбоатом) для своїх співробітників. Проект розробив архітектор Петро Арєшкін, використавши стиль сталінського ампіру — поєднання елементів класичної архітектури, ампіру, ар-деко та бароко.

Будівництво розпочалося на місці зруйнованих під час Другої світової війни малоповерхових будинків у рамках масштабного відновлення центру міста. До 1954 року було завершено основну частину будівлі: семиповерховий житловий корпус з 11-поверховою вежею, що вінчає шпилем, який і дав будинку його неофіційну назву.

Будівництво Будинку зі шпилем

Вежа відрізнялася особливо високими стелями — понад чотири метри — і просторими квартирами, призначеними для провідних фахівців та керівництва ХТГЗ. Наприклад, тут мешкав академік Леонід Шубенко-Шубін — головний конструктор ХТГЗ.

Будинок зі шпилем будували 4 роки

У 1967 році до будівлі додали нове крило по Вірменському провулку. Воно було збудовано у простішому стилі, оскільки в цей час вже почалася боротьба з архітектурними надмірностями. У цьому крилі розмістили поштове відділення.

На першому та другому поверхах будівлі з боку площі Конституції та Московського проспекту з 1950-х років знаходилася найбільша у місті книгарня "Книжковий світ". Він став настільки популярним, що будинок іноді називали його ім’ям. Магазин закрився у 2010-х роках.

Знаменита книгарня, яка знаходилася в Будинку зі шпилем

Також у будинку працювали булочна, перукарня та телефонний переговорний пункт. Будівля завжди була важливим громадським та культурним місцем.

У 2008 році Будинок зі шпилем посів шосте місце у конкурсі "Сім чудес Харкова". А у 2009 році на площі Архітекторів встановили його мініатюрну скульптуру – роботу художника Сейфаддіна Гурбанова. Завдяки виразній архітектурі та вечірньому освітленню будівлю часто порівнюють з хмарочосами Нью-Йорка.

Декоративні елементи на фасаді будинку зі шпилем

Внутрішнє подвір’я будівлі закрите від сторонніх. Відомо, що у 2019 році у дворі будинку встановили пам’ятник двірнику.

Будинок зі шпилем після ракетного удару по центру Харкова

2 березня 2022 року Будинок зі шпилем постраждав під час ракетного удару – вибуховою хвилею вибило вікна з боку площі.