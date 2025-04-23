Після зриву переговорів у Лондоні Україна тепер має тільки два вибори: кожен з них болючий

Українська влада тепер має ухвалити дуже складне рішення

Рівень переговорів щодо України в Лондоні був знижений після скасування участі глав МЗС. Це означає, що жодних рішень на цій зустрічі не буде прийнято. Для України залишилося два варіанти.

Таку думку у коментарі "Телеграфу" висловив юрист-міжнародник та доцент КНУ імені Тараса Шевченка Роман Єделєв. Він вважає, що ухвалення будь-яких рішень — це вже наступний етап переговорів.

"Переговори, звичайно, є важливими, але очікування від цієї зустрічі були вищими. При цьому ці очікування озвучувалися здебільшого американською стороною", — каже Єделєв.

Які з цього можна зробити висновки

За словами експерта, всі висновки, які зараз можна робити щодо цієї ситуації, є швидше припущеннями. При цьому майже всі ці припущення радше небезпечні для України, ніж позитивні.

"Кожному представнику адміністрації нинішнього Президента США треба доводити свою ефективність. Ефективність на українському треку оцінюється дуже просто — припинення активних бойових дій між Україною і РФ. Якщо таке припинення видається недосяжним, то представники адміністрації переключаться на інший трек, на якому зможуть довести свою ефективність. А продовження війни, велика кількість її жертв, подальші порушення міжнародного гуманітарного права — це все провина адміністрації попереднього Президента США. Тобто ефективність не довести, винуватий визначений — навіщо взагалі тоді згадувати Україну і брати участь в якихось переговорах. Цілком можливо, що ми це зараз спостерігаємо", — припустив Єделєв.

Два вибори для України

Єделєв вважає, що українська влада тепер має ухвалити дуже складне рішення: або доводити можливість досягнення успіху на українському треці (при цьому успіхом буде не справедливий і довготривалий мир, а просте зупинення активних бойових дій), або прийняття реальності в якій американці незабаром припинять свою участь в російсько-українській війні у будь-якій ролі. Кожне з цих рішень дуже болісне.

"Кожне з цих рішень дуже болісне. В 2022-му році ми багато говорили про можливу втому від війни. Втоми не сталося. Але сталася нова адміністрація президента США зі службовцями, які хочуть займатися лише приємними речами, доводячи свою незамінність і приносячи шефу лише хороші новини. Або принаймні новини, які можна подати як хороші. Міністр Бессант може подати хорошою новиною підписання Меморандуму намірів, який особливо немає ніякого сенсу. А державний секретар Рубіо може подати хорошою новиною лише заморожування бойових дій. тут завдання значно складніше, а тому і таких різких кроків більше, гра на підвищення ставок, шантаж. При цьому очевидно, що ніякої стратегії немає, бо свою найсильнішу карту — заморожування поставок зброї і обміну розвідувальними даними — американці проти України вже використовували. Далі лише зняття санкцій проти рф, але навряд до цього хтось готовий, хочеться сподіватися", — констатує юрист.

Що цьому передувало.

Нагадаємо, 23 квітня у Лондоні мала відбутися зустріч українських представників із дипломатами Великобританії, Франції та США. Учасники повинні були обговорювати подальші кроки до досягнення всеосяжного припинення бойових дій, продовжуючи переговори, що почалися раніше в Парижі. Однією з ключових повинні були стати ініціативи Вашингтона щодо мирного врегулювання.

За даними ЗМІ, "мирний план" Трампа передбачає :

Для Росії

де-юре визнання Криму російським;

де-факто визнання контролю за частинами Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей;

гарантії, що Україна не приєднається до НАТО;

скасування санкцій, запроваджених з 2014 року;

співробітництво зі США в енергетиці та промисловості.

Для України

Гарантії безпеки від групи країн, до складу яких США не належать;

виведення російських військ із частини Харківської області;

можливість безперешкодного проходу річкою Дніпро, що проходить вздовж лінії фронту на півдні;

отримання компенсації та допомоги на відновлення;

ЗАЕС формально залишиться українською, проте її контролюватиме США, а енергія звідти поставлятиметься як в Україну, так і в Росію.

Визнання Криму російським вже було відкинуто Зеленським. За даними NYT, Рубіо відмовився брати участь у переговорах нібито саме через позицію президента України щодо Криму. Хоча у Держдепі стверджують, що причина нібито виключно у графіку держсекретаря, а не у його рішенні не брати участь у переговорах.

Після цього глави МЗС інших країн-учасниць переговорів також скасували свою участь. Фактично переговори були зірвані, проте зустрічі таки відбудуться, але на них будуть присутні посадовці нижчого рівня.

Раніше ми писали про те, що в Росії відреагували на зрив переговорів у Лондоні.