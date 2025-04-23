"Зрада" скасовується: Єрмак все ж таки зустрівся з Келлогом, про що говорили (фото)

Україна донесла свою позицію до представника Вашингтона

Схоже, що "зрада" через відсутність представників США на переговорах у Лондоні виявилася передчасною. Зрештою зустріч української делегації зі спеціальним представником США Кітом Келлогом все ж таки відбулася, хоч і після завершення засідання "коаліції охочих".

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак у своєму telegram-каналі. За його словами, сторони домовилися підтримувати діалог та регулярні контакти.

"Ми донесли свою позицію і зазначили, що негайне, повне та безумовне припинення вогню має стати першим кроком до початку переговорів щодо досягнення справедливого та тривалого світу. Висловили сподівання, що це відповідає баченню Президента США Дональда Трампа", — написав він.

Єрмак додав, що Україна захищатиме свої принципові позиції, оскільки вони становлять основи її суверенітету та територіальної цілісності.

Як повідомлялося раніше, небажання України йти на територіальні поступки вже викликало черговий потік критики від президента США Дональда Трампа. За його словами, це може призвести ще до трьох років війни.