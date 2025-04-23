Навіщо перед посадкою на картоплі робити надріз: хитрість, про яку знають не всі

Застосовуючи цю хитрість, важливо враховувати деякі нюанси

Картопля по праву вважається однією з найбільш популярних культур на дачній ділянці. І щоб підвищити її врожайність, досвідчені городники йдуть на різні хитрощі: одні кладуть у лунку "таємний" інгредієнт, інші роблять спеціальні надрізи на бульбах.

Зупинимося докладніше на другому методі. Як і навіщо робити на картоплі перед посадкою надрізи? Про це розповіли у матеріалі Actualno.

Як збільшити врожай картоплі перед посадкою

Є простий, але дієвий метод — кільцювання, який займе лише кілька хвилин, а віддача у вигляді врожаю приємно здивує. Суть методу: перед посадкою на кожній бульбі роблять невеликий кільцевий надріз — неглибокий, близько 2-3 мм, по колу, ближче до "пояса" картоплі.

Така хитрість, про яку знають далеко не всі, порушує відтік поживних речовин до верхніх вічок і активує нижні бруньки, що сплять. А у звичайних умовах вони часто не проростають. В результаті кущ дає більше пагонів, а значить — більше плодів.

Як збільшити врожай картоплі, Фото: pinterest

Щоб захистити картоплю від можливих інфекцій, після кільцювання зріз потрібно обробити деревною золою або подрібненим активованим вугіллям — це натуральні антисептики, які запобігають загниванню та підвищують урожайність овочів.

Раніше "Телеграф" розповідав, яку рослину варто посадити на грядках із полуницею. З ним ягоди будуть більшими та смачнішими.