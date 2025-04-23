Звідти росіяни керують дронами: у "Москва-Сіті" прогримів вибух і почалася потужна пожежа (відео)

Деякі стверджують, що вибухів було одразу кілька

У московському елітному діловому районі "Москва-Сіті" спалахнула масштабна пожежа. Дим від нього видно за сотні метрів. Попередньо, спалаху передували вибухи.

Про це повідомляють російські Telegram-паблік. Так, за даними каналу "Shot", на підземному паркуванні в "Москва-Сіті" нібито вибухнув і спалахнув автомобіль. При цьому деякі стверджують , що вибухів було одразу декілька.

У МНС Росії вже підтвердили факт події.

"Надійшло повідомлення про пожежу на Пресненській набережній. <…> Відбувається горіння автомобіля на паркуванні адміністративної будівлі", — йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що точним місцем пожежі є паркінг ТРЦ "Афімолл-сіті", розташований прямо в центрі "Москва-Сіті". Що стало причиною вибуху та пожежі — поки що невідомо.

UPD. РосЗМІ стверджують, що причиною гучних вибухів на парковці "Москва-сіті" стали нібито три балони з пальним. Вони рвонули через сильний тиск. Горіли будматеріали. При цьому інцидент із машиною також був — пожежна машина, яка поспішала на виклик, потрапила до ДТП.

За даними оперативних служб, пожежу нібито вже вдалося загасити.

До речі, варто нагадати, що тільки тиждень тому РосСМІ "спалили" базу своїх дроноводів у Москві. Як виявилося, вона розташована прямо в "Москва — Сіті". Звідти ворог керує своїми FPV-дронами, які завдають ударів на фронті в Україні. Після цього навіть деякі росЗМІ писали, що "Москва-Сіті" тепер є легітимною ціллю".

Нагадаємо, що "Москва-Сіті" — це московський міжнародний діловий центр у центрі Москви. Він має 6 хмарочосів із максимальною висотою 300 метрів і більше. Башти "Москва-Сіті" щонайменше двічі атакували дрони.