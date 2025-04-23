Ідеальна "кормова база" для Путіна? На кого росіянам начхати, якщо загинуть в Україні

Є категорія росіян, з якими можна робити все, що завгодно

У Росії молоді люди призовного віку не виявляють активності, щоб уникнути служби в армії та не потрапити на війну в Україні. Однак батьки 18-річних хлопців тягнуть їх до активістів, щоб допомогли ухилитися від призову або дезертувати.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів прес-секретар російського опозиційного проекту "Ідіть лісом" Іван Чувіляєв. Він пояснив, що є й ті, за кого нема кому заступитися.

Більше читайте у публікації: "Для закінчення війни потрібні дві умови". Як екс-дружина Путіна заробляє на жебраках росіян і змушує їх тікати з фронту».

— Бувають ситуації, коли батьків у людини нема, вона може бути дитбудинку. І в даному разі, сироти та люди з дитбудинку просто ідеальна "кормова база" для Путіна. За них ніхто не переживатиме, на них усім начхати, з ними можна робити взагалі все, що хочеш. Як зручно! – каже опозиціонер.

Однак, за його словами, бувають "жахливі ситуації", коли мати може сказати синові, що у разі дезертирства здасть його ФСБ.

— Інша річ, що Росія — велика країна та правила гри, до яких усі звикли, такі, що завжди можна сховатися, зникатися. Москва далеко (на глобусі її не всі знайдуть), Путін невідомо взагалі де, — розповідає активіст.

Але у нас було багато кейсів, коли до людей, які жили за цими правилами: "Ми живемо не в Росії, ми живемо у своєму світі, зі своїми законами, традиціями та підвалинами", і все одно до них ця війна приходила додому. Для них це, звісно, було шоком. Якісь мисливці в Магаданській області, до яких на гелікоптері прилітав спецназ, щоб забирати. Нібито вони за повістками не ходили, — додав Іван Чувіляєв.

Нагадаємо, раніше він розповів "Телеграфу", чому російські строковики в Криму можуть опинитися під вогнем ЗСУ.