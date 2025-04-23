Віткофф уже летить до Путіна: стало відомо, коли вони зустрінуться

Це буде вже четверта їхня зустріч

У середу, 23 квітня, борт зі спеціальним посланником президента США Стівеном Віткоффом, ймовірно, вилетів з Франції до Росії для зустрічі з главою Кремля Володимиром Путіним.

Про це свідчать дані FlightRadar – ресурсу, який відстежує пересування літаків.

Тим часом Axios із посиланням на американського чиновника вже назвав передбачуваний день зустрічі посланця Трампа з главою РФ.

"Очікується, що спецпосланець Білого дому Стів Віткофф зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним у п’ятницю", – йдеться у публікації.

Спікер Білого дому Керолайн Левітт підтвердила запланований візит спецпосланця до Москви під час брифінгу 22 квітня. Вона сказала, що президент США Дональд Трамп під час розмови в Овальному кабінеті особисто доручив Віткоффу продовжувати переговори з Росією.

Очікувана зустріч Віткоффа з російським президентом буде вже четвертою за останні два місяці. Як повідомлялося, третя відбулася в Санкт-Петербурзі 11 квітня. Тоді стало відомо, що з Путіним він обговорював не лише питання припинення вогню в Україні.

Після спілкування Віткоффа з російським диктатором президент України Володимир Зеленський зазначив, що спецпосланець Трампа поширює російські наративи.

"Вважаю, що пан Віткофф прийняв для себе стратегію російської сторони. Вважаю, що вона дуже небезпечна, тому що він свідомо чи несвідомо, я не знаю — поширює російські наративи", — наголосив український лідер.