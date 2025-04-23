Платитимуть 32 грн? У Львові хочуть збільшити ціни на проїзд

Лише 7% пасажирів оплачують проїзд готівкою — це найдорожчий спосіб

У Львові не погодились підвищити вартість проїзду до 32 грн, як просили перевізники. Натомість місто після аналізу витрат запропонувало нові, більш помірні тарифи, які мають врахувати як інтереси пасажирів, так і потреби транспортників.

Про це повідомила пресслужба Львівської міської ради. Відтак, планується встановити нові тарифи для безготівкової оплати: 17 гривень з LeoКарт і 20 гривень при оплаті банківською карткою.

Останні кілька тижнів у Львові посадовці з економічного розвитку та транспорту разом аналізували, скільки насправді має коштувати проїзд. У міській раді кажуть, що зараз середня ціна — приблизно 14 гривень, а це навіть менше, ніж було у 2022 році (тоді — 15 грн). Але оскільки за цей час витрати перевізників зросли — подорожчало пальне, зросли зарплати і податки — місто пропонує трохи підняти тариф, щоб це було справедливим для всіх.

Пропоновані нововведення включають такі тарифи:

25 грн при оплаті готівкою (без змін);

20 грн — оплата банківською карткою (раніше 15 грн);

17 грн — з LeoКарт (замість 13 грн);

8,5 грн — студентський тариф по LeoКарт.

За офіційною інформацією, лише 7% пасажирів оплачують проїзд готівкою — це найдорожчий спосіб. Крім того, близько 30 категорій пільговиків у Львові можуть користуватися транспортом безкоштовно, оформивши персоналізовану пільгову LeoКарт.

У міськраді зазначили, що не дозволять повністю перекладати фінансовий тиск на львів’ян і ухвалюватимуть рішення з урахуванням потреб громади. Якщо жителі під час обговорень підтримають нові тарифи, перевізники мають оновлювати транспорт. Приватні компанії вже купили 7 нових автобусів і хочуть придбати ще 55 у кредит, а міське АТП-1 планує закупити 58 нових машин.

Нагадаємо, що 9 квітня приватні перевізники заявили про необхідність підвищення тарифу у зв’язку зі зростанням витрат на утримання маршруток.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в місті Яготин, що на Київщині, зросла вартість разової поїздки в громадському транспорті. У квітні підвищення цін також зафіксували в кількох інших містах України, зокрема в прифронтових регіонах.