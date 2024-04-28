Тепло возвращается в Украину: какой будет погода в крупнейших городах страны в начале страстной недели

В некоторых городах Украины ожидается от +20 до +25 тепла

В понедельник, 29 апреля, погода в Украине будет облачной, но теплой. На всей территории нашей страны ожидается около +19…+21 градусов тепла.

"Телеграф" со ссылкой на Укргидрометцентр рассказывает, какой будет погода в начале недели.

Погода в Киеве и области 29 апреля

Погода в Киевской области на 29 апреля обещает быть приятной. По данным синоптиков, ожидается небольшая облачность и отсутствие осадков.

Ветер будет с северо-восточного направления со скоростью 7-10 м/с. Температура ночью будет колебаться в пределах от +4…+9 тепла, в то время как днем ожидается повышение температуры от +17…+22 тепла. В Киеве ночью можно ожидать температуру около +7…+9, а днем примерно +20 градусов тепла.

Погода в Одессе и области 29 апреля

Погода в Одессе завтра, 29 апреля, будет солнечной и теплой. Температура воздуха будет составлять +22 днем и +11 ночью. Морская вода – от +5…+10 градусов тепла. Ветер северо-восточный, 9-14 м/с, утром и днем местами порывы 15-17 м/с.

В области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 9-14 м/с, утром и днем местами порывы 15-17 м/с. Температура ночью от +8…+13, днем +18…+23 тепла. На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км. Облачно с прояснениями.

Погода в Харькове и области 29 апреля

Синоптики прогнозируют переменную облачность в Харькове и области в понедельник, 29 апреля. По данным синоптиков, ночью без осадков, днем без существенных осадков. Ветер северный 9 — 14 м/с. Температура воздуха ночью будет составлять 9 – 11 градусов тепла, днем 18 – 20 градусов.

Погода во Львове и области 29 апреля

По прогнозу синоптиков по Львову ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром слабый туман. Ветер юго-восточный, 9-14 м/с. Температура ночью от +7 до +9 тепла, днем от +21 до +23 тепла. Ухудшение видимости в тумане 500 – 1000 м. Атмосферное давление будет расти, относительная влажность воздуха снизится.

По Львовской области переменная облачность и без осадков. Ночью и утром слабый туман. Ветер юго-восточный, 9 – 14 м/с. Температура ночью 5 – 10 тепла, днем от +20 до +25 градусов тепла.

Погода в Днепре и области 29 апреля.

29 апреля по области ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью дождь, днем в восточной половине области небольшой дождь, на остальной территории области без осадков. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура по области ночью от +8 до +13 градусов тепла, днем от +18 до +23. По г. Днепр: облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура ночью 10-12, днем 20-22 градуса тепла.

Погода в Украине 29 апреля

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