Путіну передадуть сигнал з Африки? Зеленський збирається вперше здійснити візит до важливої в регіоні країни

В цій країні він ще не був

Президент України Володимир Зеленський 24 квітня вперше здійснить робочий візит до Південно-Африканської Республіки, де проведе переговори з президентом Сирілом Рамафосою в Преторії. На тлі активних міжнародних спроб досягти припинення вогню з Росією, візит має на меті зміцнення двосторонніх відносин і залучення ПАР до мирного процесу.

Про це повідомляє DW, посилаючись на експертів, які вказують: попри формальний акцент на двосторонній співпраці, питання війни та потенційної угоди з Росією буде невід’ємною частиною порядку денного. Нагадаємо, у червні 2023 року Рамафоса вже відвідував Київ і Москву в межах африканської мирної ініціативи.

ПАР, як член блоку BRICS, має особливі відносини з Росією, що може створити передумови для неофіційного посередництва. Як зазначає аналітик Центру дипломатії та лідерства Університету Йоганнесбурга Оскар ван Хірден, саме завдяки своєму впливу у BRICS президент Рамафоса потенційно здатен донести українську позицію безпосередньо до Володимира Путіна.

Крім політичного виміру, ПАР може відіграти важливу роль і на гуманітарному напрямі. Почесна президентка Української асоціації Південної Африки Дзвінка Качур вказує, що Преторія може допомогти у питаннях повернення депортованих українських дітей, зупинення тортур у тимчасово окупованій ЗАЕС, а також звільнення цивільних полонених і журналістів.

Варто зазначити, що Україна активно розвиває співпрацю з країнами Глобального Півдня. Зокрема, оголошено про намір відкрити ще 10 посольств в Африці та поділитися досвідом у сфері оборонних технологій. У ПАР вже перебуває офіційна українська урядова делегація на чолі з віцепрем’єркою Юлією Свириденко.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав: президент України Володимир Зеленський заявив, що держава не отримувала жодних офіційних пропозицій, які передбачали б обмін або відмову від українських територій, включно з Кримом. Він підкреслив, що позиція Києва залишається принциповою — юридичне визнання російської окупації півострова є неможливим.