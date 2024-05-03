Автоматичне перерахування субсидії: хто отримає нову виплату за травень

Документи на отримання субсидії можна подати зручним для себе способом

В травні в Україні перераховують субсидії. Виплату можна втратити через зміни в майновому стані, а частині отримувачів потрібно подати документи знову.

У Пенсійному фонді зазначають, що з травня житлові субсидії на неопалювальний сезон (з 1 травня по 30 вересня) автоматично перепризначаються більшості одержувачів за умови відсутності змін у майновому стані або складі домогосподарства. У разі таких змін одержувач субсидії зобов'язаний повідомити про це ПФУ протягом 30 днів.

Деякі отримувачі субсидій отримають субсидію на неопалювальний сезон, тільки якщо вони подають заяву та декларацію. За заявою допомогу призначають якщо:

заявник (член домогосподарства) орендує житло, за яке сплачує житлово-комунальні послуги

у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи

кількість осіб, які фактично проживають у домогосподарстві, є меншою, ніж кількість зареєстрованих

домогосподарство звертається за призначенням житлової субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива

субсидія на опалювальний період була призначена у розмірі 0,00 грн.

Якщо житлова субсидія призначається з початку неопалювального сезону, для розрахунку житлової субсидії враховується сукупний середньомісячний дохід за третій та четвертий квартали попереднього календарного року. Водночас для пенсіонерів враховується сума пенсії за березень поточного року.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи можна отримати субсидію, одночасно отримуючи пільгу на оплату житлово-комунальних послуг. Деякі українці мають право на обидва види допомоги від держави.