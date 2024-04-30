Субсидію в Україні можна отримати, працюючи на півставки: названо головну умову

У ПФУ дали детальне пояснення

До переліку громадян, які мають право на отримання житлової субсидії, входять і ті, хто працює неповний робочий день. Важливо врахувати, що для цього є певна умова.

Так, субсидія може бути призначена вашому домогосподарству за умови, що за вас сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Про це розповіли у пресслужбі Пенсійного фонду.

"Зокрема, розмір якого не менший за мінімальний протягом трьох місяців у період, за який враховуватимуться доходи для призначення субсидії", – пояснили у ПФУ.

Зазначимо, що ця категорія людей може претендувати на відшкодування витрат на оплату:

житлово-комунальних послуг,

на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива та зрідженого газу.

витрат на управління багатоквартирним будинком, у якому створено об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, житлово-будівельний (житловий) кооператив, та витрат на комунальні послуги у такому будинку,

абонентського обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються за індивідуальними договорами надання комунальних послуг або за індивідуальними договорами з обслуговуванням внутрішньобудинкових систем надання комунальних послуг.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які документи необхідні українцям для оформлення заяви на отримання субсидії.