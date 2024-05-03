Автоматический перерасчет субсидии: кто получит новую выплату за май

Документы на получение субсидии можно предоставить удобным для себя способом

В мае на Украине пересчитывают субсидии. Выплату можно потерять из-за изменений в имущественном состоянии, а части получателей нужно подать документы снова.

В Пенсионном фонде отмечают, что с мая жилищные субсидии на неотапливаемый сезон (с 1 мая по 30 сентября) автоматически переназначаются большинству получателей при отсутствии изменений в имущественном состоянии или составе домохозяйства. В случае таких изменений получатель субсидии обязан уведомить об этом ПФУ в течение 30 дней.

Некоторые получатели субсидий получат субсидию на неотапливаемый сезон, только если они подают заявление и декларацию. По заявлению помощь назначают, если:

заявитель (член домохозяйства) арендует жилье, за которое платит жилищно-коммунальные услуги

в составе домохозяйства есть внутренне перемещенные лица

количество лиц, фактически проживающих в домохозяйстве, меньше, чем количество зарегистрированных

домохозяйство обращается за назначением жилищной субсидии на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.

субсидия на отопительный период была назначена в размере 0,00 грн.

Если жилищная субсидия назначается с начала неотапливаемого сезона, для расчета жилищной субсидии учитывается совокупный среднемесячный доход за третий и четвертый кварталы предыдущего календарного года. В то же время, для пенсионеров учитывается сумма пенсии за март текущего года.

Ранее "Телеграф" рассказывал, можно ли получить субсидию, одновременно получая льготу на оплату жилищно-коммунальных услуг. Некоторые украинцы имеют право на оба вида помощи от государства.