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Автоматический перерасчет субсидии: кто получит новую выплату за май

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
Субсидию назначают тем, кто не может самостоятельно оплатить коммунальные услуги Новость обновлена 03 мая 2024, 08:18
Субсидию назначают тем, кто не может самостоятельно оплатить коммунальные услуги. Фото Коллаж "Телеграфа"

Документы на получение субсидии можно предоставить удобным для себя способом

В мае на Украине пересчитывают субсидии. Выплату можно потерять из-за изменений в имущественном состоянии, а части получателей нужно подать документы снова.

В Пенсионном фонде отмечают, что с мая жилищные субсидии на неотапливаемый сезон (с 1 мая по 30 сентября) автоматически переназначаются большинству получателей при отсутствии изменений в имущественном состоянии или составе домохозяйства. В случае таких изменений получатель субсидии обязан уведомить об этом ПФУ в течение 30 дней.

Некоторые получатели субсидий получат субсидию на неотапливаемый сезон, только если они подают заявление и декларацию. По заявлению помощь назначают, если:

  • заявитель (член домохозяйства) арендует жилье, за которое платит жилищно-коммунальные услуги
  • в составе домохозяйства есть внутренне перемещенные лица
  • количество лиц, фактически проживающих в домохозяйстве, меньше, чем количество зарегистрированных
  • домохозяйство обращается за назначением жилищной субсидии на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.
  • субсидия на отопительный период была назначена в размере 0,00 грн.

Если жилищная субсидия назначается с начала неотапливаемого сезона, для расчета жилищной субсидии учитывается совокупный среднемесячный доход за третий и четвертый кварталы предыдущего календарного года. В то же время, для пенсионеров учитывается сумма пенсии за март текущего года.

Ранее "Телеграф" рассказывал, можно ли получить субсидию, одновременно получая льготу на оплату жилищно-коммунальных услуг. Некоторые украинцы имеют право на оба вида помощи от государства.

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