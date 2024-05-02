Якщо квартира зйомна: як отримати субсидію від держави

Держава допомагає з оплатою комунальних рахунків тим, хто не може їх самостійно сплачувати

В травні в Україні почали призначати субсидії на неопалювальний період. Деяким категоріям отримувачів такої допомоги від держави, потрібно було подавати документи на новий період заново. Серед них — орендарі житла та внутрішньо переміщені особи.

Згідно з повідомленням Пенсійного фонду, житлова субсидія може бути призначена, якщо людина не зареєстрована в житлі. Зазвичай це робиться з такими умовами:

орендарям житла вона надається на підставі договору оренди. Зазначимо, він має діяти протягом усього періоду, на який надається субсидія, а також мати зазначені дані про сплату комунальних послуг

внутрішньо переміщеним особам може бути призначена допомога без укладання договору оренди, однак в такому випадку місце проживання має бути зафіксовано в довідці ВПО. В разі якщо проживаючих в житлі більше, аніж зареєстровано, може знадобитися акт обстеження матеріально-побутових умов. Також його призначають в разі надання субсидії прийомним родинам тощо.

Раніше "Телеграф" розповідав про субсидію на оренду житла. Отримати гроші від держави у такому виді можна внутрішньо переміщеним особами без договору оренди, якщо вони не зареєстровані та не задекларовані у житлі та помешкання не є у власності одного з проживаючих.