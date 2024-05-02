Рус

Якщо квартира зйомна: як отримати субсидію від держави

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Сума субсидії індивідуальна для кожної родини
Сума субсидії індивідуальна для кожної родини. Фото Колаж "Телеграфу"

Держава допомагає з оплатою комунальних рахунків тим, хто не може їх самостійно сплачувати

В травні в Україні почали призначати субсидії на неопалювальний період. Деяким категоріям отримувачів такої допомоги від держави, потрібно було подавати документи на новий період заново. Серед них — орендарі житла та внутрішньо переміщені особи.

Згідно з повідомленням Пенсійного фонду, житлова субсидія може бути призначена, якщо людина не зареєстрована в житлі. Зазвичай це робиться з такими умовами:

  • орендарям житла вона надається на підставі договору оренди. Зазначимо, він має діяти протягом усього періоду, на який надається субсидія, а також мати зазначені дані про сплату комунальних послуг
  • внутрішньо переміщеним особам може бути призначена допомога без укладання договору оренди, однак в такому випадку місце проживання має бути зафіксовано в довідці ВПО. В разі якщо проживаючих в житлі більше, аніж зареєстровано, може знадобитися акт обстеження матеріально-побутових умов. Також його призначають в разі надання субсидії прийомним родинам тощо.

Раніше "Телеграф" розповідав про субсидію на оренду житла. Отримати гроші від держави у такому виді можна внутрішньо переміщеним особами без договору оренди, якщо вони не зареєстровані та не задекларовані у житлі та помешкання не є у власності одного з проживаючих.

Теги:
#Субсидія #Субсидії