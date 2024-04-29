Втратити субсидію просто: основні причини

Субсидію можна втратити через неправдиву інформацію в декларації

В України громадяни, які не можуть самостійно сплачувати за комунальні послуги, мають право претендувати на отримання субсидії. При цьому потрібно відповідати певним майновим критеріям, наприклад, не мати новенького автомобіля або кількох об'єктів житлової нерухомості.

Для кожної родини індивідуально визначають рівень обов'язкового платежу, який сплачують люди. Різниця між нарахуванням за комунальні послуги та обов'язковим платежем — є сума субсидії. Люди, які вже отримують субсидію, можуть її втратити через власну необачність або намагання обманути систему.

Серед випадків коли субсидію можуть анулювати:

борги за оплату житлово-комунальних послуг за період понад три місяці на суму більш ніж 680 грн — продовжити отримувати субсидію можна, якщо погасити борг або укласти договір про реструктуризацію заборгованості

якщо не вказати правильні дані щодо розміру доходу себе та інших членів родини в декларації

якщо хтось із членів родини робить придбання на суму понад 50,000 грн

якщо не повернути державі незаконно нараховану субсидію

якщо людина переїхала, адже при зміні місця проживання потрібно подавати документи про завершення виплати субсидії. Якщо у вас є потреба отримувати субсидію далі подавати документи заново

субсидію скасовують якщо заявник помирає — один з вказаних декларації людей може отримати частину грошей (субсидію, яка була вже нарахована)

якщо людина сама відмовилася від отримання субсидії.

Нагадаємо, повідомляти про зміну свого майнового стану потрібно в Пенсійний фонд протягом 30 днів. Деяким категоріям громадян потрібно оновлювати декларації при зміні опалювального періоду на неопалювальний — серед категорії отримувачів допомоги внутрішньо переміщені особи та орендарі житла.