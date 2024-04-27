Чи можна зберегти субсидію та отримати пільгу: в ПФУ дали однозначну відповідь

Пільга може призначатися за замовчуванням, а субсидія залежить від матеріального стану

З травня в Україні призначатимуть субсидії на неопалювальний період. Оскільки в ній не враховується сума за опалення, допомога від держави може бути значно меншою порівняно з понад 1400 грн в опалювальний період.

Деякі громадяни мають одночасно право отримувати субсидію і пільгу на оплату житлово-комунальних послуг, кажуть у ПФУ. Однак, одночасно отримувати два види допомоги неможливо — потрібно обрати той, який буде нараховуватися.

Спільного у цих двох видах допомоги — те, що вони надають допомогу на оплату житлово-комунальних послуг або придбання палива для печі. Проте субсидія — це допомога тим родинам, які не можуть самотужки сплатити за комунальні послуги. Вона залежить тільки від майнового стану домогосподарства та матеріального забезпечення родини. Чим нижчий дохід, тим вище буде субсидія.

Що ж стосується пільги, то категорія отримувачів встановлена законодавством — це можуть бути ветерани, члени родин загиблих, діти війни, багатодітні родини тощо. Вона може нараховуватися як з урахуванням доходів, так і без цього.

Якщо ви бажаєте почати отримувати інший вид допомоги, потрібно відмовитися від попереднього. Для цього оформлюються заява на порталі Пенсійного фонду або особисто.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в травні частина отримувачів субсидії мають оновити свої дані в Пенсійному фонді. Зробити це потрібно, якщо бажаєте отримувати субсидію безперервно, щонайменше протягом двох місяців з початку неопалювального періоду.