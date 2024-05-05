НБУ прогнозує підвищення цін на світло: коли варто очікувати

Також очікується підвищення й інших комунальних тарифів

В Україні очікується поступове коригування тарифів на житлово-комунальні послуги. Їхній розмір буде поетапно приведено до економічно обґрунтованих рівнів протягом кількох років.

Про це йдеться в інфляційному звіті Національного банку України. Водночас там зазначили, що терміни та параметри коригування тарифів є сферою невизначеності.

В НБУ підкреслили, що з огляду на складну ситуацію в енергетиці дотаційні тарифи на електричну енергію для побутових споживачів можуть зростати швидше. Регулятор прогнозує, що зростання цін на електроенергію буде достатньо швидким та суттєвим.

За прогнозом Нацбанку, це формуватиме додатковий тиск на ціни та потреби в збільшенні субсидій для населення. Також зазначається, що тривале відтермінування рішень щодо підвищення тарифів на послуги ЖКГ зумовить нижчу інфляцію, але накопичуватиме квазіфіскальні дисбаланси та погіршуватиме фінансовий стан державних енергокомпаній. Це посилюватиме ризики нестабільності на внутрішньому ринку енергоресурсів, погіршуватиме інвестиційний потенціал галузі, тоді як ціновий тиск лише відкладатиметься на майбутнє.

Нагадаємо, голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко повідомив, що дію пільгового тарифу на електроенергію продовжили до кінця травня. Проте вже у червні платіжки за світло можуть зрости.