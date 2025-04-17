Оце так союзник: Трамп фактично зірвав удар Ізраїля по ядерних об'єктах Ірану

Ізраїль планував у травні 2025 року за підтримки США атакувати ядерні об'єкти Ірану

Ізраїль планував на травень 2025 року військову операцію зі знищення ядерних об'єктів Ірану. Але президент США Дональд Трамп, найближчий союзник Ізраїля, фактично зірвав удар, відхиливши цю ідею, та фактично унеможливив швидке знищення іранського ядерного потенціалу.

Про це повідомило американське видання The New York Times. За даними газети, Трамп кілька місяців сперечався з оточенням навколо того, чи варто дозволити Ізраїлю атакували, або є потрібно шукати дипломатичне рішення. Врешті-решт перемоги досягло "помірне" крило оточення президента, яке виступало за дипломатичні шляхи вирішення проблеми.

З усім тим, це був найкращий момент, щоб завадити Ірану створити ядерну зброю військовим шляхом, оскільки саме зараз Тегеран ослаблений у військовому та економічному плані. Проте низка персонажів у оточенні Трампа сумнівається у тому, що військова атака на ядерні об'єкти принесе успіх та призведе до їхнього знищення. Ці персонажі вважають, що дії Ізраїля нібито призведуть до великої війни в регіоні.

Ізраїль планував у травні 2025 року за підтримки США атакувати ядерні об'єкти Ірану. Метою атаки було щонайменше відкласти створення іранської ядерної зброї мінімум на рік, а максимальні цілі передбачали повний зрив ядерної програми Ірану. Тель-Авів планував, що США схвалять операцію, оскільки від Вашингтона було потрібно забезпечити атаку на Іран та захист території Ізраїля від іранського удару у відповідь. Це перелякало Білий дім: там вирішили, що це нібито зробить США ключовим учасником атаки.

Тому Трамп у підсумку обрав замість бойових дій дипломатію та оголосив про це прем'єр-міністру Біньяміну Нетаньяху під час візиту останнього до Білого дому. Ізраїльський прем'єр, обурений таким рішенням, тоді заявив, що угода з Іраном, мовляв, повинна дати США та Ізраїлю змогу "увійти, підірвати об'єкти, демонтувати все обладнання" Ірану. Проте не помітно, щоб до обурених заяв Нетаньяху в Білому домі хтось дослухався.

Як повідомлялося раніше, Дональд Трамп після повернення до Білого дому звернувся до Ірану з пропозицією укласти нову ядерну угоду та пригрозив наслідками, якщо той відмовиться. Тегеран зрештою на угоду не пішов, назвавши вимоги Вашингтона "неприйнятними". При цьому в США пригрозили воєнними діями, якщо Іран відмовиться підписувати угоду і не припинить збагачувати уран. "Телеграф" також писав, чи готовий Трамп розпочати війну проти Ірану.