Должен быть по 6 гривен, но...: эксперт предупредил о росте тарифа на свет уже летом и назвал цифру

Резко повышать тариф не собираются

Большая часть энергетической инфраструктуры Украины разрушена или повреждена российскими ударами. Очень высока вероятность, что летом будут отключения света, а тарифы на электроэнергию возрастут.

В летние месяцы тариф на электроэнергию в Украине может вырасти с 2,68 грн/кВт до 3,50 грн/кВт. Об этом заявил директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко в эфире "КИЕВ24".

Он пояснил, что на самом деле тариф должен составлять около 6 грн/кВт. Однако так резко повышать его никто не будет.

"Поэтому, если и будет повышение, то оно должно быть последовательным. Сейчас 2,68 грн/кВт. Пожалуй, с июня месяца или с июля возможно ожидать увеличения тарифа до 3,30-3,50 грн/кВт. От такой меры никуда нельзя деться, поскольку вы знаете в каком состоянии наша энергетическая система", – отметил Омельченко.

Эксперт назвал приблизительные масштабы разрушений от российских ударов. По его словам, враг разрушил и повредили около 70% всей энергетической инфраструктуры нашей страны.

Как сообщал "Телеграф", НБУ тоже прогнозирует повышение цен на свет. Однако никакой конкретики в этом вопросе нет.