Зонні тарифи на електроенергію: скільки можна заощадити

Є два варіанти зонних тарифів

Наразі тариф на електрику в Україні для побутових споживачів становить 2,64 гривні за кіловат. У травні він залишиться незмінним, але надалі, найімовірніше значно підвищиться. Економити на платіжках можуть допомогти зонні тарифи, в яких ціни на електроенергію залежать від часу доби.

"Телеграф" розповідає, як це працює. В Україні існує два різновиди зонних тарифів. У двозонному добу ділять на два періоди — день і ніч, вдень електроенергія дорожча, ніж уночі. У тризонному три періоди: ніч, піковий та напівпіковий.

Щоб перейти на зонний тариф, потрібно поставити спеціальний лічильник. За це сплачує споживач. Це може коштувати від 3000 до 5500 гривень.

Двозонні тарифи:

з 7:00 до 23:00 — 2,64 грн/кВт-годину;

з 23:00 до 7:00 — 1,32 грн/кВт-год.

Тризонні тарифи:

150% фіксованої ціни — з 8:00 до 11:00 та з 20:00 до 22:00 (годин максимального навантаження) — 3,96 грн/кВт-год.

100% фіксованої ціни — з 7:00 до 8:00, з 11:00 до 20:00 та з 22:00 до 23:00 (напівпіковий період) — 2,64 грн/кВт-год.

40% фіксованої ціни — з 23:00 до 7:00 — 1,05 грн/кВт-год.

Найчастіше українці обирають двозонні лічильники. Економія у цьому випадку може сягати понад 300 гривень на місяць. Це середній розрахунок для сім’ї із чотирьох осіб.

Раніше "Телеграф" розповідав, якими будуть тарифи на комунальні послуги у травні. Дію пільгового тарифу на електроенергію продовжили до кінця весни.