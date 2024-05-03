Рус

Влітку на українців чекають відключення світла: названо найскладніші місяці

Автор
Олена Руденко Олена Руденко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Енергосистема України дуже ослаблена російськими ударами
Енергосистема України дуже ослаблена російськими ударами. Фото pixabay.com

Особливо складно буде у найспекотніші місяці

Внаслідок російських атак пошкоджено половину енергетичної інфраструктури України. Дуже високою є ймовірність, що влітку буде проблема з електропостачанням, не виключені відключення світла.

Як розповів голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко в ефірі Ранок. Live, споживання електроенергії влітку зростає на 20-30%. Особливо це проявляється у найспекотніші місяці — липень-серпень.

"Проблема влітку буде, вона буде досить серйозна, чи зможемо ми покривати споживання електроенергії, яке збільшиться в липні та серпні, це питання дуже складне. Тому що я не впевнений у тому, що ми зможемо покрити наше споживання, я впевнений навпаки, що у нас буде дефіцит електроенергії", — зазначив він.

За словами Попенка, можливо, доведеться відключати деякі промислові та бізнес-об’єкти. Він додав, що ймовірно, в особливо спекотні дні відключатимуть електропостачання і для населення.

Нагадаємо, з березня 2024 року Росія почала атакувати об’єкти енергетики України. Енергосистема зазнала значних пошкоджень. ДніпроГЕС втратила обидві електростанції. Гребля витримала, а обладнання було зруйновано, відновлення ДніпроГЕС може тривати роками.

У Харкові зруйновано ТЕЦ-5, відновити її — те саме, що будувати нову. Це також завдання на кілька років. Зміївська ТЕС зруйнована, вона також розташована у Харківській області.

Пошкоджено всі енергоблоки Бурштинської та Ладижинської ТЕС. Також під час атаки 11 квітня росіяни знищили Трипільську ТЕС у Київській області, яка забезпечувала понад 50% обсягу електроенергії центру України.

Теги:
#Електропостачання #Світло #Відключення світла