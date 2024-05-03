Влітку на українців чекають відключення світла: названо найскладніші місяці

Особливо складно буде у найспекотніші місяці

Внаслідок російських атак пошкоджено половину енергетичної інфраструктури України. Дуже високою є ймовірність, що влітку буде проблема з електропостачанням, не виключені відключення світла.

Як розповів голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко в ефірі Ранок. Live, споживання електроенергії влітку зростає на 20-30%. Особливо це проявляється у найспекотніші місяці — липень-серпень.

"Проблема влітку буде, вона буде досить серйозна, чи зможемо ми покривати споживання електроенергії, яке збільшиться в липні та серпні, це питання дуже складне. Тому що я не впевнений у тому, що ми зможемо покрити наше споживання, я впевнений навпаки, що у нас буде дефіцит електроенергії", — зазначив він.

За словами Попенка, можливо, доведеться відключати деякі промислові та бізнес-об’єкти. Він додав, що ймовірно, в особливо спекотні дні відключатимуть електропостачання і для населення.

Нагадаємо, з березня 2024 року Росія почала атакувати об’єкти енергетики України. Енергосистема зазнала значних пошкоджень. ДніпроГЕС втратила обидві електростанції. Гребля витримала, а обладнання було зруйновано, відновлення ДніпроГЕС може тривати роками.

У Харкові зруйновано ТЕЦ-5, відновити її — те саме, що будувати нову. Це також завдання на кілька років. Зміївська ТЕС зруйнована, вона також розташована у Харківській області.

Пошкоджено всі енергоблоки Бурштинської та Ладижинської ТЕС. Також під час атаки 11 квітня росіяни знищили Трипільську ТЕС у Київській області, яка забезпечувала понад 50% обсягу електроенергії центру України.