Платять великі гроші "провідникам", а потім гинуть на кордоні: в ДПСУ розповіли, як ухилянти намагаються втекти з України

Ухилянти майже завжди користуються послугами організаторів незаконного перетину кордону – мало хто ризикує робити це самостійно

Український кордон майже кожен день намагаються перейти ухилянти від мобілізації. При цьому їх не зупиняє навіть загроза смерті: з початку повномасштабної війни не менше 30 осіб загинули, намагаючись перетнути кордон.

Про це розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в інтерв'ю Укрінформу. Він зазначив, що українці його дивують – наприклад тим, що платять величезні гроші "провідникам", без будь-яких зустрічей, або заходів безпеки.

"Вони отримують якісь інструкції, переводять кудись кошти, фактично, за інструкцію. А потім стикаються з тим, що маршрут пролягає по гірській річці. Потім порушники дивувались, що вони заплатили кошти, їм обіцяли сприяння, а діставшись лінії кордону, виявили, що їм доведеться перепливати гірську річку", – сказав він.

Ухилянти майже завжди користуються послугами організаторів незаконного перетину кордону – мало хто ризикує робити це самостійно. З початку повномасштабної ДПСУ знешкодила понад 450 груп таких "помічників".

Демченко також відзначив, що найбільше незаконних спроб перетину кордону відбувається поза межами прикордонних пунктів пропуску. Лідери – це ділянки кордону з Молдовою та Румунією. Через кордон з Польщею переважно намагаються пройти українці з підробленими документами – якраз вони йдуть виключно через пункти пропуску. Щодня в середньому 120 осіб прикордонники "завертають" назад в Україну. Більшість з них намагаються виїхати за системою "Шлях" – проте не можуть підтвердити цілі виїзду.

"По системі "Шлях" дозволено виїзд водіям, які здійснюють міжнародні перевезення товарів і пасажирів. А також особам, які слідують для перевезення гуманітарної допомоги для населення України та силових структур. Навіть попри те, що людина є у системі "Шлях", має відповідні розпорядження, видані державними органами, однак, не може підтвердити мету свої поїздки, то її не випускають", – резюмував він.

Раніше "Телеграф" розповідав, як на кордоні з Молдовою прикордонники затримали ухилянта, який намагався незаконно покинути Україну в латексній масці Волдеморта.

Також "Телеграф" писав, що жінка на Волині оригінально "рятувала" ухилянтів. Схему організував місцевий житель, який разом із приятелем підшукував багатодітних жінок. Одного з них уже взято під варту.