Ухилянти в Київраді: у столиці судитимуть депутатів за ухилення від служби

Чиновники протягом року отримували незаконно кошти

У Києві подали до суду обвинувальний акт на трьох депутатів Київської міської ради за ухилення від військової служби. Допомагав їм "ухилитися" керівник апарату Київської міської військової адміністрації та командир військової частини.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань. За даними слідства, четверо солдатів однієї з військових частин, з яких троє – депутати Київради, а один – помічник посадовця, протягом року не з’являлись на військову службу.

При цьому вони продовжували отримувати заробітну плату.

"Керівник апарату Київської міської військової адміністрації сприяв оформленню липового "відрядження" трьом депутатам та одному з їх помічників до КМВА. До оборудки був залучений й командир однієї з військових частин тероборони, де чоловіки мали проходити службу за мобілізацією", — йдеться у повідомлені.

Депутати ухилялися від військової служби

Фігуранти обвинувачуються за ч. 4 ст. 409, ч. 2 ст. 28 КК України — в ухиленні від несення обов’язків військової служби, що вчинене групою осіб за попередньою змовою.

Посадовці продовжували отримувати гроші

Командир військової частини постане перед судом за перевищення службових повноважень — ст. 426-1 КК України.

Військовий, який допомагав депутатам "ухилятися"

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