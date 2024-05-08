Пять причин, почему Тиса из нелегальных ворот в Европу становится порталом на тот свет

Почему это так, объясняет журналист и спортсменка Анастасия Даугуле, которая преодолевала самые бурные водные маршруты Европы

На этой неделе в печально известной реке Тиса пограничники обнаружили тела украинцев. Вероятно, мужчины пытались переплыть реку во избежание мобилизации. "Цели" им удалось достичь – их никогда больше не мобилизуют. Вопрос – какой ценой?

Неопытным потенциальным "уклонистам" может показаться, что это простой путь. Тиса выглядит достаточно мирной и неширокой рекой. Однако с начала 2024 года на участке ответственности Мукачевского пограничного отряда, с обеих сторон речного участка границы, обнаружены тела семи мужчин. И это только те, кого нашли.

"В горных реках холодная вода и стремительное течение. Они не предназначены для купания. А уклонисты пытаются ее переплыть, еще и ночью, когда ничего не видно, — пояснил "Телеграфу" экс-замминистра защиты окружающей среды и природных ресурсов Михаил Хорев. – Как следствие – теряют ориентир. Также думаю, что физическая подготовка этих людей не способствует подобной нагрузке".

Для тех, кого не останавливает закон, мораль или лаконичное объяснение, "Телеграф" подробно разобрал пять убедительных причин и факторов, из-за которых плыть через Тису вы не захотите.

"Проводникам" безразлично, доплывете ли вы до другого берега

В публичном пространстве время от времени появляются свидетельства спасенных из Тисы людей. Как правило, история типична: нашли объявления в сети или узнали от знакомых, что есть человек, который может помочь сбежать через Тису.

"Проводник", которым может быть кто угодно, даже несовершеннолетний (ДПС фиксировали и такой случай) рассказывали, что Тиса – спокойная небольшая река, и когда-то там было опасно, но в том месте, которое покажут вам, точно получится переплыть.

Человека приводят на берег реки, а дальше – плыви, как знаешь.

Могут обещать спасательные жилеты, надувную лодку и тому подобное, и не предоставить. Или предоставить некачественные.

Человек находится на границе, деньги уплачены, он в состоянии стресса и после определенной психологической обработки решает плыть.

"Проводнику" важно получить средства — 4-5 тыс. долларов. И все. Никто никого не поддерживает, не спасает, не подстраховывает, не сопровождает. Вы становитесь типичной жертвой преступников. Вас "развели" на деньги, навешали лапши на уши о безопасности и подтолкнули к нарушению закона и смертельному заплыву в незнакомой реке.

Температура воды – это вам не бассейн

Журналистка и спортсменка Анастасия Даугуле в разное время года переплывала Днепр, Десну и другие украинские реки. Больше — она участвовала в серьезных международных заплывах для спортсменов-любителей в Европе, преодолевала вплавь Босфор — сложный трансконтинентальный пролив с сильным течением и еще более сложные Дарданеллы. Переплывала холодные горные озера в Альпах. Два километра в бассейне для нее – легкая тренировка. Так вот, Анастасия говорит, что задача переплыть горную реку — высокой сложности даже для опытных пловцов.

Первой очевидной опасностью она называет температуру воды.

– Следует понимать, что Тиса – это не египетский курорт, – говорит Анастасия Даугуле. – Весной температура воды в Тисе – 6-9 градусов. Для сравнения: вода в стандартном бассейне по нормативам должна быть 24-26 градусов. То есть неподготовленный человек начнет быстро замерзать. Начнутся дыхательные спазмы, судороги, голову сжимает "железный обруч". Это приведет к дезориентации и нарушению техники плавания на открытой воде (если она вообще есть).

Улучшить ситуацию может гидрокостюм. Но и здесь есть детали. Гидрокостюмы есть разного качества, плотности, совершенно разной толщины. "Сухой" и "влажные". "Сухие" лучше для холода, но требуют дополнительной подготовки.

Анастасия Даугуле преодолела не один сложный водный маршрут

Хорошие, качественные, действительно теплые гидрокостюмы для плавания в холодной воде – это дорогие вещи, цена которых может быть больше тысячи долларов только за костюм. К нему следует брать и специальные аква-носки. И неопреновую шапочку. Не говорю уже о размерах – все нужно подбирать по форме тела.

То, что выдадут так называемые "проводники" через границу на берегу реки ночью — скорее всего, будет самым дешевым китайским вариантом, который не согреет, а только потянет на дно неопытного пловца, создав лишь иллюзию защиты.

Течение – преодолевать его нужно уметь

— Отдельно стоит сказать о характере Тисы, — продолжает Анастасия Даугуле. — Снаружи кроткая, на самом деле это довольно коварная река. Со своенравным горным характером, течением и подводными водоворотами. Глубиной до пяти метров, а на мели — с острыми камнями. Следует понимать гидрологические особенности этой водной артерии, рассчитать скорость течения на разных участках, точно сопоставить с собственной скоростью и выносливостью.

Если у человека нет навыков плавания в открытой воде, нырять в ночную Тису – это дерзкая игра с судьбой.

После снижения уровня воды в Тисе не впервые находят трупы украинских мужчин/фото ДПС

На открытой сложной дистанции нужно, во-первых, уметь уверенно держаться на воде и двигаться в сторону цели (три визита в бассейн никак не спасут).

Во-вторых, нужно уметь спокойно дышать и не хватать воду (это особые навыки).

В-третьих, уметь держать темп (это системные тренировки).

В-четвертых, нужно уметь держать курс (это ориентировка в ухудшенных неблагоприятных условиях).

Нужно уметь "сотрудничать" с течением. Понимать, что делать, если вас уносит в сторону порогов, например.

Вряд ли вы сумеете на незнакомой реке просчитать состояние и реакцию организма

У профессиональных спортсменов перед стартом может наступить предстартовое перевозбуждение – достаточно коварное состояние. Он позволяет получить высокие результаты, но при этом несет определенную угрозу, поскольку быстро истощает ресурсы организма. Следовательно, увеличивается риск получить травму, потратить нервные ресурсы и перейти в режим апатии. Когда мы говорим о непрофессиональном человеке, которого ночью привезли к реке, который боится плыть и боится вернуться назад, ситуация еще хуже.

Наш организм, наша нервная система могут дать сбой. Важны все показатели – и перед заплывом они должны быть в норме.

Более того, нужно профессионально просчитать даже когда и что вы употребляете перед стартом.

"Важно знать, как, что и когда правильно съесть перед сложным заплывом, – говорит Анастасия Даугуле. – Каким должен быть состав пищи, чтобы и поддерживать силы, и медленно высвобождать энергию для тела и одновременно быть физически легким и маневренным в экстремальных условиях. Важно все — буквально количество калорий и время приема пищи.

Итак, представьте себе состояние организма, который был определенное время в серьезном стрессе, и которому перед заплывом предложили алкоголь — для храбрости. Добавляем отсутствие снаряжения, холодную воду… получаем трагический результат.

Вы вряд ли учились быть водяной кеглей

– По Тисе в Закарпатье со времен дедов-прадедов сплавляли деревья, причем в промышленных масштабах, – объясняет Анастасия Даугуле. – Они там до сих пор неожиданно появляются в потоке. А также ветки, обломки деревьев, к ним прилагаются большие куски мусора и все это на скорости. Такие сюрпризы в буквальном смысле сбивают человека, могут травмировать, выбить из равновесия.

Однако самое существенное, это не течение, не холод, не отсутствие устоявшихся навыков плавания. Самое существенное – закон. Тиса — это не просто река, это граница страны, ее нельзя нарушать ни в коем случае.

Честно говоря, даже из этих пяти пунктов "Телеграфа" очевидно, почему путешествие по Тисе часто становится билетом не в Европу, а на кладбище. И то – если тело человека будет найдено.

Поэтому призываем к здравому смыслу тех, кто думает воспользоваться шансом "уклониться" через Тису и не только, пока наши военные удерживают линию фронта и ждут поддержки и пополнения.